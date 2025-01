Ivo i Vesna iz 'Ljubav je na selu' napravili zajednički profil na Facebooku nakon što su otkrili da su u vezi

Vesna i Ivo, koji su ljubav pronašli zahvaljujući showu Ljubav je na selu, započeli su novo poglavlje života zajedno u Puli. Vesna se preselila Ivi, a par uživa u svakodnevnom zajedničkom životu, što je Ivo nedavno potvrdio u razgovoru za RTL.hr: "Jako smo zaljubljeni, nadam se da je svima drago."

Ivo je otkrio da ozbiljno razmišlja o prosidbi, ali da prvo žele posložiti sve važne životne aspekte:

"Sigurno će do toga doći. Moramo posložiti još neke kockice. Uskoro selimo u novi stan i kad to sve uredimo, idem u kupnju. No, kad tamo sve posložimo, kad se smjestimo, onda dolazi i taj novi korak." Dodao je kako su i njegovi najbliži oduševljeni njihovom ljubavi: "Mojoj obitelji je jako drago, presretni su zbog oboje, sve je super."

Ivo je također podijelio kako se svidio Vesninoj obitelji, a nije skrivao koliko je zaljubljen: "Previše sam zaljubljen u nju, i više nego ikad. Ovo je definitivno posljednja veza, sve bivše su nebitne." Par je napravio još jedan korak u njihovom odnosu – otvorili su zajednički profil na društvenim mrežama pod nazivom koji sadrži Ivino prezime. U opisu profila stoji: "Sretni zauvijek."

Podijelili su brojne zajedničke fotografije koje pokazuju koliko uživaju u svakom trenutku provedenom zajedno. Vesna je već stavila Ivino prezime na svoj privatni profil, no otkrila je da će detalje o tome podijeliti naknadno:

"Nećemo još otkriti taj dio, još je malo rano, no sve u svoje vrijeme. Službeni detalji će biti uskoro poznati, za sada je mala pauza od daljnjeg otkrivanja našeg odnosa," izjavila je Vesna za RTL ranije. Ovaj simpatičan par nastavlja oduševljavati pratitelje svojom ljubavnom pričom, a njihove najave za budućnost s nestrpljenjem se prate.

Ljubav Vesne i farmera Ive iz dana u dan sve je snažnija, a za njihovu vezu natjecatelji showa "Ljubav je na selu" saznali su na finalnom okupljanju kada je farmer sve prisutne iznenadio velikom novosti. „U međuvremenu sam našao pravu ljubav!“ otkrio je tada Ivo i prišao Vesni, kandidatkinji sa Željkove farme. Ubrzo je i Vesna na svom Facebook profilu objavila da su zajedno i da više nema što skrivati, a ovih blagdana Vesna je poslala i poruku svojim bivšim konkurenticama.

- Za sve zlobnice i zlobnike, zajedno smo Ivo Obreza i ja, našu sreću ne može nitko pokvariti s ničim, a tu imam i moje zaleđe, jednu osobu koja nikome neće isto tako dozvoliti da stane između nas, a sada ću otkriti nešto ovim njegovim damama ,koje ne mogu nazvat damama, jer Milena je teška manipulatorica, Katica cendravica, Tamara da Bog sačuva, sve vrijeme vašeg snimanja ja sam bila u vašoj neposrednoj blizini, samo 200 m od vas, prodao vam je priču da radi ujutro, evo koliko ste ispale sve jadne i naivne, a on bio sa mnom, zato ako se budete prijavljivale ponovo imajte oči i na stražnjici otvorene, jer da ne bi taj farmer bio negdje s nekom a vi naivno vjerovale, ne možete mene za...at koliko ja mogu vas - napisala je Vesna na Facebooku.

