Glumica u 46. godini čeka sedmo dijete: ''Ups! Mislila sam da je perimenopauza'

Poznata australska glumica i spisateljica Madeleine West (45) na svojem Instagram profilu otkrila je da čeka sedmo dijete. Naime, glumica i spisateljica je podijelila fotografiju svog trudničkog trbuha te tako otkrila lijepe vijesti. ''Ups! Mislila sam da je perimenopauza, pogriješila sam, nisam ni pojela previše božićnog pudinga", šaljivo je napisala glumica pa zatim pozvala sve koji su dobili djecu u četrdesetim ili pedesetim godinama da joj pišu i podijele s njom iskustva. Osim toga, istaknula je da ne može biti sretnija to očekuje još jedno dijete, a u komentarima je dobila puno savjeta i iskustava drugih roditelja.

Inače, glumica s bivšim suprugom, kuharom Shannonom Benettom ima šestoro djece i to od 19, 16, 14 i 10 godina te blizance od 12 godina. Nakon razvoda pada, djeca žive s ocem u Byron Bayu, a Madeleine ih redovito posjećuje svaka dva tjedna.

Australski mediji pretpostavljaju da je sada trudna s Maximom Bottarom, ali par zajedno nije viđen još od 2023. godine.

Dodajmo da je Madeleine stekla popularnost kroz različite televizijske uloge, među kojima se posebno ističe njezina interpretacija Dee Bliss u sapunici "Neighbours". Njezin talent došao je do izražaja i u serijama "Satisfaction", gdje je tumačila ulogu Mel, te "House Husbands", gdje je igrala lik Dimity. Posebno zapažena bila je njezina uloga Danielle McGuire u hit seriji "Underbelly". Osim televizijskih projekata, pojavila se i u filmovima "The Condemned" i "Predestination".

Uz glumačku karijeru, West se okušala i kao spisateljica. Napisala je nekoliko knjiga, među kojima se ističe "Six Under Eight", knjiga o roditeljstvu koja je nastala iz njezinog osobnog iskustva odgajanja šestero djece. Također je autorica nekoliko dječjih knjiga, čime je pokazala svoju kreativnu svestranost.

Dodajmo i da ne čudi što je glumica ovu veliku vijest objavila na društvenim mrežama, jer tamo inače redovito progovara o svom životu i izazovima s kojima se susreće te svojoj borbi protiv internetskog nasilja.

