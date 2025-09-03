Ivica nakon finala donio važnu odluku! Sve je krenulo od jednog posjeta liječniku

Deveta sezona showa 'Život na vagi' dočekala je nove kandidate, ali i dvoje već poznatih. Radi se o Antoniji i Ivici koje smo upoznali prošle godine, a sada nastavljaju svoj put. Nakon finalnog vaganja osme sezone, ovih dvoje kandidata nastavilo je svoj put te se vratilo u emisiju, a na prvom vaganju otkrili su kako su proveli to vrijeme.

Na posljednjem vaganju u finalu osme sezone Ivica je imao 189,8 kilograma, a danas, pred kamerama, vaga je pokazala 184,4 kg, što znači da je skinuo još 5,4 kilograma. Ispunio je svoj cilj i jasno poručio: "Nije baš tako strašno vani. U početku malo je, trebaš biti čvrst u glavi, ali na kraju sve krene svojim tempom."

Foto: RTL

Nakon izlaska iz showa, nije gubio vrijeme: "Prvo što smo učinili supruga i ja,otišli smo s djecom kod liječnika, jer i oni imaju problema s kilogramima. Nažalost, neke stvari su bile lošije, neke dobre. Ali tada smo ih motivirali, šetaju sa mnom, guraju me, ja njih. Motivacija sa svih strana je ogromna." Ivica kaže da nije bilo lako, ali je najvažnije bilo nastaviti se boriti i ne vratiti se starom načinu života. Ono što mu najviše znači su upravo djeca: "Želim da vide da tata nije odustao i da je moguće boriti se, koliko god bilo teško."

Podsjetimo, Ivica je na prvom vaganju prošle sezone imao rekordnih 244,3 kilograma, no već je tada pokazao odlučnost. „Moj je najveći talent zafrkancija na vlastiti račun“, kaže kroz osmijeh, ali odmah priznaje da je njegova najveća borba ozbiljna - zdravlje i život s obitelji. Njegov san ostaje isti: ponovno odjenuti svoje vjenčano odijelo i dokazati da ga kilogrami više neće sputavati u želji da bude otac i suprug kakav želi. „Moja djeca su moj najveći motiv. Želim da vide da tata nije odustao i da je moguće boriti se, koliko god bilo teško“, ističe.