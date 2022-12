Rihanna napokon pokazala sina! Sedam mjeseci nakon poroda ponosno je objavila njegov video

Početkom svibnja Rihanna (34) je rodila svoje prvo dijete, sina, koje je dobila s partnerom, reperom A$AP Rockyjem (34). Više od sedam mjeseci čuvala je svoga sina daleko od očiju javnosti i nije otkrivala nikakve pojedinosti o njemu, a pogotovo ne ime, te se susprezala od objavljivanja na društvenim mrežama. No, čini se kako je spremna svijetu pokazati malenog nasljednika, a to je učinila na TikToku. Inače, na TikToku do sada nikada nije objavila niti jedan video, stoga je ovako simbolično otvorila svoje prisustvo na toj društvenoj mreži.

- Hakirana - kratko je napisala uz video.

U opisu su mnogi pisali kako su Fenty geni jaki, a nisu skrivali ni oduševljenje malenim.

Podsjetimo, nakon višemjesečnog nagađanja Rihanna je u veljači ponosno potvrdila šuškanja o trudnoći. Naime, pjevačica je tada prošetala s partnerom u raskopčanoj jakni koja je u prvi plan istaknula njezin trudnički trbuh.

O njenoj trudnoći prvi se oglasio njen otac.

- Rihanna je uvijek govorila da želi djecu, da voli djecu. Uvijek se brine o djeci svojih rođaka… bit će dobra mama - dodao je. Ronald je Rihanninog partnera upoznao u prosincu 2020. godine, kada ga je pjevačica dovela na svoj rodni karipski otok. Ronaldu se odmah svidio,a za svog budućeg zeta kaže da je 'vrlo cool tip'.

Inače, Rihanna i kontroverzni reper čije je pravo ime Rakim Mayers hodaju dvije godine. Iako su prijatelji godinama, službeno su počeli izlaziti tek nakon RiRinog prekida s njezinim bivšim dečkom Hassanom Jameelom početkom 2020. Zadržali su tajnim početak svoje romanse usred pandemije koronavirusa 2020. godine. Krajem te godine prvi puta zajedno su ih snimili paparazzi. Nagađanja da su u ozbiljnoj vezi počela su kada ga je Rihanna odvela kući na Barbados na praznike krajem 2020. Tijekom pandemije, dvojac je čak zajedno putovao Amerikom, a zajedno su zablistali i crvenom tepihu Met Gala u rujnu 2021. godine.

