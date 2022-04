Ivana Čuljak napustila show, Filip se ozlijedio, a voditelji kandidatima otkrili veliki zaokret od idućeg tjedna!

Peta emisija ”Plesa sa zvijezdama” donijela nam je pregršt uzbuđenja, emotivnih i nadasve dirljivih trenutka, i pokoje iznenađenje, još jedno ispadanje i zanimljiv obrat pred sam kraj emisije. Osim što su nas ove nedjelje napustili Ivana Čuljak i Ivan Jarnec, voditelji Igor Mešin i Maja Šuput najavili su da će ovaj tjedan zvijezde morati uvježbati koreografiju s drugim plesnim mentorom, te nastupiti u šestoj emisiji showa. Sljedeća emisija je specijalno uskršnje izdanje u kojoj nema ispadanja, no žiri će i dalje ocjenjivati, a gledatelji glasati za svoje favorite. Oni s najviše bodova u sljedećoj emisiji dobit će dva boda koji se prebacuju u emisiju iza te.

U uzbudljivim eliminacijama pete emisije uživo bili su Asim i Nika, Bojana i Gordan te Ivana i Ivan. Žiri je od ispadanja spasio Bojanu i Gordana. Publika je svojim glasovima odlučila da u daljnje natjecanje ne idu Ivana i Ivan koji su otplesali ove nedjelje svoj posljednji ples u showu ”Ples sa zvijezdama”, a njihov jazz je zaslužio 21 bod od žirija.

Filip i Paula otplesali su ove nedjelje jive, no njihov ples, iako je završio s osmijehom na licima i pozitivnim komentarima, na žalost nije završio sretno po Filipa koji je ozlijedio nogu, te tijekom večeri potražio i liječničku pomoć.

Filip i Paula sretno su zaručeni i svojim nastupom su pokazali svoju ljubavnu stranu. “Ti zapravo imaš tako dobar svoj stil performerski, ono što neki plesači godinama grade, i zato u stvari tako visoko držiš ljestvicu. Nemoj to nikad izgubiti jer to je zaista posebno”, istaknuo je Igor Barberić. “Vesela strana ljubavi je definitivno bila ovdje, meni ste zaista probudili ljubav. Sve je stilski uvijek napravljeno do kraja, s obzirom na to da je ovo peta emisija dajte gas do kraja”, potaknula ih je Larisa Lipovac Navojec. “Filipe izvrsno si pokazao karakter samog plesa, ali ti nemaš problem s tim inače. No, što se tiče plesa malo je bilo opušteno, ali sve u svemu glumački aspekt odličan”, pohvalno je komentirao Marko Ciboci. Na valu ljubavi osvojili su 32 boda žirija.

Foto: Nova TV

Pedro i Valentina quickstepom su osvojili 35 bodova. “Svaki tvoj ples nam donese nekog novog Pedra. Malo je tijelo nekad kruto i ukočeno, ali imali ste sve što je potrebno”, istaknula je Larisa. “Ja više ne znam kako kreativno reći da uživam u vašim nastupima. Super quickstep bravo”, bio je brz i kratak Igor. “Bravo za tvoju suprugu i kćerku. Tvoje dvije lijeve noge su izgleda stvorene za quickstep i za bilo koji ples. Vi ste večeras bili standardno dobri”, komentirala je Franka. “Ja bih samo rekao da iako si iz Brazila čovjek bi rekao da ti latino plesovi idu bolje, ali bolji si u standardnim plesovima. Ja sam jedva čekao da zaplešeš u paru jer su ti dijelovi bili puno kvalitetniji. Svaka čast”, rekao im je Marko.

Foto: Nova TV

Jive su ove nedjelje izveli Domenica i Alan. “Ono što mi se jako, jako svidjelo kod tebe večeras je ono da si jive večeras plesala od početka do kraja. Jedina si koja ga je tako otplesala, bravo. Konekcija između para je nekad bila daleka, ali ono što mi se svidjelo osim koreografije je da si konačno našla sebe i vidjelo se da si uživala i da si sretna”, redao je pohvale Marko. “Slažem se sa Cibocijem da ulaziš u tu plesnu svjesnost. Večeras si plijenila cijelo vrijeme i bravo”, istaknuo je Igor. “Ti si definitivno ona koja je napravila najveći pomak od početka do sada. Jednostavno si procvjetala i postala si atraktivna”, pohvalila ih je Larisa, a od žirija su ukupno osvojili 32 boda.

Foto: Nova TV

Posebno emotivan trenutak na plesnom podiju doživio je Sandi, koji je pak prije početka plesne točke s mentoricom Helenom, imao sa svojom suprugom Cindy prisjećanje na njihove zaruke, prvi ples na vjenčanju, a dali su nam nagovijestiti i neki novi početak. Zasigurno će Sandi ovaj cha cha cha pamtiti dugo, kao i njegova podrška u publici koja ga je prigodno ove večeri prozvala Ćaća Pego.

Foto: Nova TV

Snažnu poruku – stop obiteljskom nasilju, odaslali su Marko i Gabriela koji su izveli lyrical. “Ja sam kompletno bio unutra, bio sam involviran. To je ta sila koja konstantno mora gorjeti, čak i ako je rumba. Wow”, oduševljen je bio Igor. “To je taj Marko kojeg želim vidjeti. Mene si iznenadio, mislim da je ovo bio najbolji nastup u globalu, stvarno to mislim i svaka čast oduševili ste me”, istaknula je Larisa.”Ne sjećam se kad me nešto toliko oduševilo i ostavilo bez teksta. Emocija, čvrstoća, stav sve ste pokazali i podignuli ljestvicu”, komentirala je Franka, a Marko nastavio u istom tonu: “Marko ti si bio dosad štreberski tip plesača, ali večeras se to promijenilo. Otvorio si se, emotivan si i nadam se da će se to pokazati i u drugim plesovima. Mislim da je ovo tvoja najbolja izvedba do sada.” Za ovu čarobnu izvedbu osvojili su 36 bodova žirija te prvu desetku ove sezone.

Foto: Nova TV

Sambom su se predstavili Bojana i Gordan i osvojili 31 bod žirija. “Bojana tvoje osnovne postavke tijela su odlične, čak i kad noge ne rade onako kako bi trebale gore je sve onako kako bi trebalo. Malo više mekoće u gornjem dijelu tijela, ali odlično, svaka ti čast”, pohvalio ih je Ciboci. “Samba je ultra, izrazito težak ples, večeras je bilo veselje na steroidima. Dobro si se nosila s koreografijom koja je bila jako teška, bilo je i malo pogrešaka, ali super si bila”, komentirala je Franka, dok je Larisa dodala: “Vi ste uspjeli ovdje nekako tu energiju prenijeli i to je najvažnije za sambu. Ja bih rekla da ste večeras bili odlični, prošli put sam imala visoka očekivanja, ovaj put sam rekla idem gledati bez očekivanja i bilo je puno bolje.” “U prilogu je Enes rekao da si prefekcionist, ali ponekad je bitno samo pustiti da ta perfektnost izađe i odradi svoje”, istaknuo je Igor.

Foto: Nova TV

Asim i Nika, preživjeli su još jedne tijesne eliminacije, a slowfox se svidio gledateljima koji su ih još jednom spasili od ispadanja. “Ja trljam oči, gledam i ne vjerujem da se ovo događa. Je li ovo Asim? Dokazao si da si počeo razmišljati kao plesač. Bili ste fenomenalni, ispričali ste priču od početka do kraja. Možda nisi rasturio slowfox, ali si rasturio priču”, istaknula je Franka.

“Asime ovo je bilo jako dirljivo. Danas kako si ti uspio prenijeti plesnu priču i emociju, danas si postao plesač”, pozitivan je bio Igor. “Ja se ovog puta moram složiti sa svojim kolegama u jednoj stvari, a to je ta emotivna strana koju si pokazao. S tehničke strane ovo je bilo bolno za gledati, kako je rekla Franka rasturio si ga, ali u negativnom smislu”, manje pozitivan je bio Marko Ciboci. Osvojili su 26 bodova.

Foto: Nova TV

Albina i Mario plesali su rumbu te je ovaj par osvojio 33 boda žirija. “Bilo je sve divno, stvarno jako dobro. Najljepša stvar mi je bila vaš kontakt. Kad plešeš s partnerom on ti je sve i večeras je to bilo tako”, istaknuo je Barberić. “Jako lijepe podrške, dopala mi se ljubavna priča, a bilo je i strasti između vas. Drago mi je da mogu danas reći vaš ples je bio jako dobar”, komentirala je Larisa. “Ovu Albinu smo čekali i dočekali. U svakom trenutku ovog plesa pokazala si snagu i ranjivost, sad samo tako dalje i samo naprijed”, potaknula ih je Franka. “Imam osjećaj da si se dosta dobro snašla u rumbi i to posebno s emotivne strane. Tehnički si bila stabilna što je odlično, ono što bih trebao samo malo napomenuti da bi trebala poraditi na stopalima”, konstruktivan je bio Ciboci.

Foto: Nova TV

Jelena i Marko za kraj su emisiju začinili bečkim valcerom. Uz posebnu posvetu svom sinu Jelena je ove nedjelje bila odlučna dati sve od sebe. “Svaki roditelj je nekad bio dijete i svako dijete u njemu treba brigu. Ja se jako veselim kada ti izlaziš na scenu jer znam da ćeš uzeti taj nastup i zgrabiti ga, bravo”, komentirao je Igor. “Mislim da je ples najbolji medij za izraziti jednu ovakvu emociju. Meni je ovo divno zaokružilo ovakvu večer”, komentirala je Larisa.

Franka je potaknuta emocijama istaknula: “Meni je to najdraža i nekako najosobnija pjesma koja je potpuno značenje dobila kad sam postala mama. Hvala vam za novu dimenziju ove pjesme. Bili ste čisti, elegantni i svaka čast!” Osvojili su 34 boda žirija.

Foto: Nova TV

VIDEO Ivana Kindl progovorila o bolesti i otkrila da mora na operaciju