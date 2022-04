Prije 40 godina, nakon "Filigranskih pločnika", Štulić se obračunavao s Titom, Stublićem i Ljubišom Ristićem

Prije 40 godina, u svibnju 1982., objavljen je dvostruki album Azre "Filigranski pločnici". Ta ploča danas se može kupiti za više od 100 eura, pa i taj podatak govori kako je Branimiru Štuliću zadnjih godina porasla cijena na tržištu. Rasprodana je i moja knjiga "Štulić: biografija" u izdanju Večernjeg lista iz 2018., a sve skupa upućuje na zlatno razdoblje Johnnyjeva rada, ujedno i posljednji album originalne Azre, s Borisom Leinerom i Mišom Hrnjakom u postavi grupe.



No, za razliku od mnogih koji u nebesa dižu tadašnji Štulićev autorski profil, pripadam u skupinu koja blasfemično tvrdi da se već tu, dakle još 1982., počinju otvarati prve napukline u Johnnyjevom liku i djelu, te da bi spomenuti album bio puno bolji kao jednostruko, a ne dvostruko izdanje. Podsjetimo, te 1982. na djelu je bio sumrak novog vala i svega što je prethodne tri godine prouzročilo procvat suvremene rock scene. "Filigranski pločnici" objavljeni su samo nekoliko mjeseci nakon trostrukog koncertnog albuma "Ravno do dna" i ubrzo, mada se radilo o dvostrukom vinilnom LP-ju, postali do tada najprodavaniji Azrin album. Odmah nakon njega stigli su i singl s tri pjesme ("E pa što", "Sloboda" i "Gluperde lutaju naokolo") i kompilacija "Singl ploče 1979-82", čime se Štulićeva zarada popela do astronomskih brojki i bila razlogom spora oko plaćanja poreza državi, zbog čega je i "pobjegao" u Nizozemsku par godina kasnije.