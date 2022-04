Edita Lučić Jelić: 'Ako me ne skuže na prvu, ljudi me prepoznaju čim progovorim'

Glas Edite Lučić Jelić jedan je od najprepoznatljivijih glasova u eteru Radio Dalmacije, gdje kao voditeljica radi od svojih početaka,. Edita od 1998. vodi i Omiški festival, pa je dobro znaju i ljubitelji klapske pjesme, koji svake godine gledaju prijenos ovog festivala na HRT-u. Majka je triju djevojčica, a na Radio Dalmaciji posljednjih pet godina vodi jutarnji program, te svojom vedrinom budi Dalmatince.

Na radiju ste još od 1995. godine. Kako ste se odlučili prestati biti učiteljica i postati voditeljica?

Čujem kako ljudi znaju reći kako ne vole svoj posao i kako su nesretni. Imam tu sreću da istinski volim ono što radim. Kako sam u školi uvijek vodila razne konferanse i priredbe, odlučila sam se, dok sam pripremala diplomski ispit, prijaviti na audiciju za tada najpopularniji gradski radio, Radio 24. Uskoro su mi javili da sam primljena i bio je to početak mog radijskog puta. U međuvremenu sam diplomirala, postala učiteljica i odmah dobila priliku odraditi staž na Braču. Međutim, stigla je ponuda s Radio Dalmacije koju nisam mogla odbiti. Jedno vrijeme žonglirala sam između škole, radija i lokalne tv i na kraju se potpuno posvetila radiju. Radio Dalmacija, moja prva ljubav, adrenalin koji je teško opisati. Kada zasvijetli crvena lampica i kada si "on air", nema povratka, postaneš ovisan o tom osjećaju.

Kako su izgledali vaši počeci, sjećate li se prvog odlaska u eter, je li bilo treme?

Prve rečenice izgovorene u eteru se ne sjećam, ali znam da tremu nisam imala. Tremu nikad nemam. Nikada neću zaboraviti taj prvi ulazak u studio, tada malen i skroman, s drvenim stolom i klimavim stalkom za mikrofon, te hrpom CD-ova od kojih bi se jedva vidio tonac. Odmah sam znala - to je to! Rečenicom: "Sutra počinješ!" bačena sam u vatru koja plamti i danas. Zahvalna sam svakoj osobi, svakom gostu, slušatelju, svim kolegama koji su na bilo koji način obilježili moj radijski život. Skupa samo rasli, učili, postajali bolji! Mi smo promijenili radio, ali i radio je promijenilo nas. Sada mi je nezamisliva ona tišina koja je prije bila u eteru dok bi voditelj pričao. Tu i tamo u pozadini bi se čulo kako se ruše CD-ovi, a jedini zvuk u programu je bio tvoj glas, tvoja spontanost, snalažljivost, energija… Teško mi se zamisliti da radim nešto drugo. Kada bih morala, naravno da bih radila, ali to bi za mene bilo poput selidbe na drugi planet. To je samo potvrda one da "u dobrom društvu vrijeme leti". Istina, imam osjećaj kao da me netko teleportirao kroz vrijeme, radio se promijenio, a ja ostala ista, osim po godinama.

Posljednjih godina budite slušatelje svakog dana u 6 sati. Koliko već dugo vodite jutarnji program i jeste li se navikli na jutarnje dizanje?

Malo više od 5 godina budim Dalmaciju. Oduvijek sam jutarnji tip, to mi je najdraže doba dana. Po jutru se dan poznaje, a u Dalmaciji po meni. Ako se ustanem na lijevu nogu, to i moji slušatelji osjete. Emocije se ne mogu sakriti, a ja sam prema svojim slušateljima iskrena. Žena od krvi i mesa. Ako kojim slučajem imam loš dan, oni se potrude da mi podignu raspoloženje i tako jedni drugima punimo baterije. Postala sam sinonim za jutro u Dalmaciji i jutarnju smjenu potpisujem do penzije! Ima li što ljepše od toga da od ranog jutra budete uz one koje volite, svoje slušatelje i drage kolege. Jutra su uvijek nabijena adrenalinom, pristižu najsvježije informacije, a moja je energija na vrhuncu. Doduše, ja sam prilagodljiva pa ukoliko ikada dobijem kasniju smjenu, svakako ću naše slušatelje natjerati na zabavu i veselje pa će se pola Dalmacije buditi s podočnjacima, jer ćemo ćakulat i pivat zajedno do dugo u noć. Za sada uživam raditi jutarnji show s kolegom Sinišom Garbinom koji mi se odnedavno pridružio. Za Sinišu mogu reći da je sjajan čovjek, s kojim sam od početka "kliknula" i s kojim je zabavno raditi "Dobro jutro Dalmacijo". Svako jutro smo zatrpani porukama naših slušatelja koji obožavaju naše pjevačke sposobnosti (smijeh). Nećemo se hvaliti, ako već niste, upalite Dalmaciju radnim danom od 6 i provjerite.

Tijekom karijere bilo je puno zanimljivih anegdota, ali i gafova. Možete li izdvojiti neke?

Toliko je ljudi gostovalo u programu Radio Dalmacije sve ove godine... Sportaši, političari, pjesnici, pjevači, liječnici i mališani. Naravno, neki su ipak posebniji i urežu se u pamćenje i zbog okolnosti na koje ne možete utjecati. Nikada neću zaboraviti zadnje Oliverovo gostovanje…Bilo je smijeha i suza. Jako nam svima nedostaje. Od onih otkačenih, izdvojit ću gostovanje klape Rišpet, kada Ivo je Amulić u studiju bebi mijenjao pelenu kao novopečeni otac. Snimka služi kao dokaz. U sjećanju mi uvijek ostanu i slušatelji i njihove anegdote. Jedan slušatelj je svakodnevno zvao kako bi prodao kuću i tako cijelu godinu! Svaki dan u isto vrijeme u mojoj smjeni! Kada je kuću napokon prodao, donio mi je tortu na radio, a razlog prodaje nas je rasplakao. Novac mu je trebao za liječenje sina! Bilo je i šaljivih anegdota. Famozni Stipe, mesar iz Makarske, svakog je dana zvao i prosio me. Nije odustajao ni u prvoj ni u drugoj trudnoći, a kada samo rodila drugu curicu, na radio je poslao domaćeg mesa za juhu. E takve slušatelje pamtiš dok si živ! Vjerojatno su mojoj popularnosti pridonijeli i gafovi, iako moram priznati da ih i nije bilo previše, a i kad "provalim neku glupost", brzo se snađem... tu sam majstorica (smijeh). Jednom sam umjesto Sretan Božić ljudima čestitala Uskrs ili najavili "Nekako s proljeća" grupe Eagles. Tko zna što mi je bilo u tom trenutku na pameti.

Foto: Promo

Tko su vam najdraži gosti koje ste imali prilike intervjuirati?

Osim Olivera, tu je i nezaboravni intervju sa Zdravkom Čolićem....Međutim, Gibonni i Oliver zajedno su definitivno odnijeli pobjedu.

Prepoznaju li vas slušatelji, što vam kažu kad vas vide?

Prije dva ljeta u jednoj pekari na Braču, u jeku najveće pandemije i lockdowna, sa sunčanim naočalama i maskom preko pola lica, zamolim prodavačicu da mi da dvije krafne, a ona će ona meni: "Joj šinjorina, imate isti glas ko' Edita s Radio Dalmacije". Na ulici, kod mesara, u autopraonici, bolnici, školi.... ako me ne skuže na prvu, čim progovorim znaju tko sam. U takvim situacijama shvatim da sam javna osoba i da bi moje puknute najlonke ili količina ćevapa koje sam kupila za ručak mogli postati svačija stvar.

Majka ste triju djevojčica, kako usklađujete sve obaveze. Je li možda neka od njih naslijedila vašu ljubav prema radiju?

Ko' i svako žensko, mozak radi sto na sat, multitaskam na najjače. A posao je takav, vijesti i priče se događaju u svakom trenutku, a zbog odgovornosti prema slušateljima moraš uvijek biti i u pravo i u krivo vrijeme na pravim i krivim mjestima. Uz to sam i takav karakter koji ne zna mirovati. Moja obitelj je netipična za Dalmaciju. Kad sam upoznala sadašnjeg supruga, oboje smo iz prvog braka imali po jednu kćer, a onda smo dobili i zajedničko dijete. Majka sam triju prekrasnih djevojčica. Laura (18) već je sada vrhunska odbojkašica, Iva (16) želi biti dizajnerica interijera, ali u Americi (smijeh), a Kaia (9) bi mogla mojim stopama. Stalno nešto snima, pjeva, pleše. Ma samo nek' su sretne, zdrave i nek' rade ono što vole.

Nedavno se pričalo i kako ste trebali biti u showu "Zvijezde pjevaju". Kako to da ipak nije došlo do tog angažmana? Kakva ste inače pjevačica?

Ove godine nisam mogla uskladiti obveze na radiju, ostale angažmane i angažman u showu "Zvijezde pjevaju". Stvarno mi je bila velika želja sudjelovati i nadam se da ćete me već iduće godine gledati u showu. Ja obožavam pjevati, a kažu da sam i dobra u tome. Čak sam pjevala i na Splitskom festivalu, ali samo u revijalnom dijelu. (osmijeh)

Čime se bavite u slobodno vrijeme, imate li kakve hobije?

- Kod mene se radno i slobodno vrijeme isprepleću. Ponekad se, dok razmišljam o programu, sjetim neke osobe pa pauziram sve i nazovem drage ljude. Razgovarati i biti s onima koje volim za mene je najbolje iskorišteno slobodno vrijeme! Ipak, znam se i opustiti uz neku dobru knjigu i seriju. Volim light teme, ljubiće, limunade, da se dobro isplačem. Volim prirodu, more, obiteljska druženja, ali i ono slobodno vrijeme u kojem se uhvatim krpe i metle i pegle dovedem cijelu kuću u red.

