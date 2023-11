Ivana Banfić: Bila sam vlasništvo svih drugih, ali ne i same sebe. Bilo je teško krenuti od nule

Dino Merlin je održao četiri koncerta u Štark Areni u Beogradu, a jedna od gošći bila mu je i Ivana Banfić s kojom je snimio duet "Godinama". - Dino Merlin je prije svega jedan divan prijatelj, veliki umjetnik i netko s kim sam dosta povezana sve ove godine. Nije da se družimo svakodnevno, ali tu smo jedno za drugo. U najtežim momentima je bio uz mene, velika je stvar da imaš jednog takvog čovjeka u životu. Njegove pjesme slušam kada sam u nekom sevdah raspoloženju, a sve njegove pjesme mogu opisati moj život - rekla je Banfić u razgovoru za Blic. Dotakla se u ovom intervju i toga kako je na vrhuncu svoje slave odlučila da je vrijeme da se povuče i otkrila je koji su bili razlozi iza te odluke.

- Imala sam dosta vremena da se posvetim normalnim ljudskim aktivnostima. Na vrhuncu sam se povukla, rekla sam sebi da želim upoznati normalan život. Bila sam vlasništvo svih drugih, ali ne i same sebe. Bilo je teško krenuti od nule. Željela sam se družiti s prijateljima, ići na more… Svega toga sam se odrekla kada sam se posvetila glazbi. Kada sam se odlučila povući pitala sam svoje srce, jer to je jedini pravi osjećaj, a ja uvijek pratim svoje srce… Rodila sam svog sina koji sada ima 14 godina, a da se nisam povukla, možda ga ne bih rodila. - iskreno je rekla pjevačica.

Dance zvijezda 90-ih prije nekoliko godina ostvarila je svoj san o životu u prirodi i daleko od gradske vreve i ovom prilikom je ispričala zašto su ona suprug i sin odlučili napustiti Zagreb.

- Osjetili smo da nas grad melje. Volimo prirodu, ja volim bube, ptice, volim grliti drveće. To je bilo zaista jedno životno iskustvo. Naučila sam cijepati drva, koje gljive nisu otrovne. Mogu preživjeti gdje god hoćete. Sada mogu spavati na travi i u vili s pet zvjezdica meni je isto. Željela sam vidjeti kako žive ljudi na selu, a ne samo da budem okružena estradom. Kada su me vidjeli na selu prvo su se šetali oko moje kuće da vide jesam li to ja. Kada bi me vidjeli u gumenim čizmama i da farbam ogradu, bili su šokirani. Ja sam im rekla: "Umjesto da idem na seanse i kod psihoterapeuta, ja farbam ogradu". Sada su se već navikli na mene. Svi su predivni. - govori Banfić. Ispričala je i kako je često tijekom karijere nailazila na zatvorena vrata.

- Rekla sam ne nekim menadžerima i producentima, bilo je tu mnogo ponuda kako bih ja trebala raditi i pjevati. Htjeli su napraviti biznis od mene, ali ja to nisam željela. Naišla sam na mnogo zatvorenih vrata. Kada sam snimila prvi album, sve je krenulo iz diskoteka, jer na televiziji nisu željeli puštati moju glazbu. Kada je to tako krenulo, čuli su neki ljudi sa radija, pa su pustili, a onda je došlo i do televizije…- prisjetila se Ivana Banfić.

