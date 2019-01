Ivan Zak otvoreno o planovima za budućnost i inspiraciji: 'Nema tu pravila'

Miljenik ženske publike, Ivan Zak, još će jednom pokazati koliko su njegove pjesme romantične i koliko svojim predivnim glasom može dotaknuti i izazvati silne emocije kod publike.

Nakon što je rasprodao zagrebačku Arenu, svoj veliki nastup održat će i u varaždinskoj Areni uoči Valentinova, 09. veljače, pa je tom prilikom odgovorio na nekoliko pitanja o tome što ga inspirira, ali i otkrio svoje planoove za budućnost.

Posljednji singl „Sama“ nastao je iz tvog pera – pisao si glazbu, tekst, aranžman kao i produkciju. Što ti je od svega navedenog najdraže raditi?

- Počeo sam kao tekstopisac i autor glazbe. U počecima bih uz gitaru napravio kostur pjesme, a tekstovi su nastajali u etapama. Kada sam otvorio svoj vlastiti studio dobio sam mogućnost koju svaki autor može samo poželjeti, a to je da pjesmu napravim u cijelosti, od prvog takta do završnog aranžmana. Za mene cijeli taj proces ima posebnu draž i daje mi posebnu satisfakciju, jer znam da priča ima moj rukopis od početka do kraja.

Odakle crpiš inspiraciju za svoje pjesme i koliko traje taj proces?

- Inspiracija se dogodi u trenutku - dok vozim, pijem kavu, odmaram... doista nema pravila. Ponekad djelo nastane u jednom dahu, a ponekad se ideja kuha danima.

Što je najvrijednije što si naučio od starijih kolega, a što bi poručio mlađim kolegama koji tek počinju sa svojom glazbenom karijerom?

- Od starijih kolega sam naučio da se karijera sastoji od uspona i padova i da oscilacije nisu nužno nešto negativno, već da ih treba doživjeti i proživjeti kao nezaobilazan dio umjetničkog života. Mladima bih poručio da ustraju, da budu vrijedni i ambiciozni i da idu za svojim snovima, i ako nešto vole da nikad ne odustaju, bez obzira koliko im teško bilo u nekim životnim situacijama.

Kakvi su ti planovi za budućnost?

- Red skladanja, red stvaranja, red pjevanja, red odmaranja. I onda opet ispočetka...

