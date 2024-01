Ivan Martinović šest godina je u vezi s Austrijankom Miriam, lani su se i zaručili

Hrvatska rukometna reprezentacija sinoć je razbila Španjolsku u utakmici prvog kola skupine B Europskog prvenstva u Njemačkoj, a igračem utakmice proglašen je Ivan Martinović.

Martinović je rođen u Beču, a već godinama je u vezi s Austrijankom Miriam, koju je i zaprosio prošle godine. Inače, Miriam je Ivanu velika podrška još od početka karijere. Od treninga do utakmica, ona ga uvijek vatreno bodri, a par je zajedno šest godina.

Uz brojne fotografije s rukometnih terena, Ivan često na Instagramu objavljuje privatne trenutke s Miriam. Ona je također sportašica, trenirala je odbojku, no čini se da je zbog ozljede prestala trenirati. Ivan i Miriam žive u Njemačkoj, no na ljeto zajedno dolaze u Hrvatsku na more.

Dodajmo da je Ivan karijeru započeo u austrijskom klubu Handballclub Fivers Margareten u Beču, ubrzo je zaigrao za VfL Gummersbach, a od 2019. godine igra za njemački klub TSV Hannover-Burgdorf. Martinović je 2019. godine debitirao za seniorsku reprezentaciju Hrvatske, nakon što je ranije igrao za mlađe uzraste hrvatske reprezentacije. Iako ima i austrijsko državljanstvo te je mogao igrati za reprezentaciju Austrije, odabrao je Hrvatsku. Njegov stariji brat, Marin, također je rukometaš i povremeni austrijski reprezentativac.

- Prelijep osjećaj. Kako smo startali, tako smo i završili. Nevjerojatna podrška, 60 minuta su nas bodrili navijači, mi smo se borili i ostavili srce na terenu, zaslužena pobjeda na kraju. Mislim da smo u glavi svi bili spremni. Rekli smo da si ne stvaramo prevelik pritisak kao prošle godine. Htjeli smo uživati, bilo je 8000 ljudi. Neopisiv osjećaj, uživali smo svaki faul i svaki gol. Nevjerojatno - rekao je Martinović nakon sinoćnje utakmice.

- Nitko se ne bi nadao da ćemo ovako odigrati, ali vjerovali smo u sebe. Kad krenemo ovako, ne može nas nitko zaustaviti. Idemo se sad smiriti, idući je korak Austrija, treba probati ponoviti igru kao danas. - Radili smo odlično tijekom priprema, što dogovora s izbornikom, što među igrača. Osjetili smo kemiju, kad vidiš mlade lavove kako se bore, nestvarno. Presretan sam, prelijepo je gledati, i da ne uđeš minute na teren, kakva borba za svaku loptu 60 minuta. Moramo ostati čvrsto na zemlji. Ništa napravili nismo, ovo je prvi korak. Mirno treba spavati i dočekati Austriju, dodao je Matinović.

