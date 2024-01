Veliki povratak legende zabavne glazbe: 'Ljudi su me molili da se vratim!

Dalibor Brun, jedan od naših legendarnih pjevača zabavne glazbe, novom pjesmom "Noćas si u snove došla" sprema se osvojiti radijski eter. Pjesma autora i glazbenog producenta Duška Rapoteca (glazba i aranžman) i Lući Slivar (tekst) odlično se nadovezuje na Brunove dosadašnje singlove koji su obilježili njegovu bogatu karijeru. Sa suprugom Jagodom živi u Viškovu pokraj Rijeke, a nama je otkrio kako se odlučio na povratak na scenu. Za sve je, kaže, bilo krivo gostovanje prošle godine u novogodišnjem programu Nove TV.

– Zvali su me znani i neznani i bili su oduševljeni što su me ponovno vidjeli na televiziji. Zaustavljali su me na cesti i rekli da bi me željeli ponovno vidjeti i čuti. Onda je proradila riječka veza. Duško Rapotec rekao mi je da ima pjesme za mene i malo-pomalo nagovorio me na suradnju. Pjesme su mi se jako svidjele, odlučio sam ih snimiti. Već imamo četiri gotove pjesme i spremamo se snimati nove – kaže nam glazbenik koji je karijeru počeo u riječkom sastavu Uragani, a 1968. godine, kao 19-godišnjak, postao član čuvene Korni grupe, s kojom je snimio i singlove "Sonata" i "Magična ruka".

VEZANI ČLANCI:

– Prvo sam trenirao nogomet. Igrao sam u Rijeci i Dinamu, a onda sam se počeo baviti glazbom. Između ove dvije ljubavi odabrao sam glazbu. Pobijedio sam na natjecanju Prvi glas i tada je sve krenulo – prisjeća se Brun.

Na početku solo karijere pobijedio je na Zagrebačkom festivalu s pjesmom "Otkad si tuđa žena", a zatim uslijedili brojni hitovi koje i danas svi rado pjevaju - "Nisi ti više crno vino", "Jedna žena plava", "Puna se čaša prelila", "Svi su znali da smo ljubovali" i druge su pjesme koje i danas često možemo čuti u programima domaćih radijskih postaja. Nastupao je na svim najvažnijim festivalima, ali i osvajao brojne nagrade. Imao je i svoj televizijski show "Peta strana studija", zabavnu emisiju koja je tada išla na TV Zagreb.

Najzanimljiviji podatak iz njegove diskografije jest da je njegov album "Megamix", s pjesmama Đorđa Novkovića, najprodavaniji album u povijesti hrvatske diskografije od osamostaljenja.

– Uvijek se rado sjetim suradnje s Đorđem, to su pjesme koje će ostati iza svih nas. Album je izašao na početku rata, kada je glazba ljudima bila ispušni ventil od svih strahota koje smo proživjeli. Možda je i tu njegova tajna – kaže Brun, koji ove godine slavi 50 godina braka sa suprugom Jagodom. Upoznali su se, a gdje drugdje nego na riječkom Korzu.

– Znate kako je to onda bilo. Prvo smo se malo gledali tijekom šetnje, onda smo bili u istom društvu pa smo se zaljubili. I evo nas, i danas smo nerazdvojni, ove godine slavimo zlatni pir, ponosno će pjevač koji je posljednji album "Nema spavanja" izdao 2004. godine. Nakon toga se posvetio ribarstvu i ugostiteljstvu. U centru Rijeke imao je restoran u koji su godinama svraćali brojni poznati gosti.

– Baš mi je bilo iznenađenje kada su se nakon nastupa na Novoj TV redali brojni pozitivni komentari. Mislio sam da su me zaboravili. Pa nije me bilo dugo u medijima. Nakon što su izašle ove nove pjesme, počeli su i pozivi za nastupe. Ipak, pričekat ću da snimimo još nekoliko pjesama, a onda ćete me vidjeti i na pozornici – zaključio je Dalibor Brun.

VIDEO: Hakiran Let 3! Mrle u očaju: 'Prijetnje hakera su sablasne!'