Iva Majoli oprostila se od Matthewa zajedničkom fotografijom: 'Počivaj u miru, prijatelju'

Iznenadna smrt glumca Matthewa Perryja pogodila je i našu proslavljenu tenisačicu Ivu Majoli. Iva je glumca i prijatelja posljednji put susrela kada je ovo ljeto prisustvovala teniskom natjecanju na Stade Roland Garrosu u Parizu. Tada su zajedno uživali u druženju i gledanju mečeva, a istu fotografiju koju je podijelila tada, objavila je i sada.

"Počivaj u miru, prijatelju", napisala je Iva pored zajedničke fotografije.

Foto: Screenshot Instagram

Iva je jednom prilikom opisala kako su se njih dvoje upoznali i počeli družiti. ‘

‘Dok sam više boravila u Americi, jako smo se često družili jer on baš voli tenis. Upoznali smo se preko Jennifer Capriati s kojom sam bila bliska, no nisam ga vidjela godinama. Drago mi je da se izvukao iz problema i nadam se da će tako i ostati. Baš smo se jako razveselili kada smo se sreli‘‘, kazala je Iva Majoli za Gloriju.

Upravo zahvaljujući svojoj sportskoj karijeri, bivša tenisačica je upoznala brojne slavne osobe, među kojima i glumca Perryja. Ostali su dobri prijatelji, no duže vrijeme se nisu vidjeli, sve do proljeća u Parizu.

I sam glumac prije glumačke karijere bio je jedan od najbolje rangiranih kanadskih tenisača u konkurenciji juniora, kada mu je bilo 19 godina. Prvi put na državnu listu najboljih kanadskih tenisača dospio je sa samo 13 godina. No, kada se preselio u Los Angeles, nije mu išlo toliko dobro, ali u svojim memoarima "Friends, lovers and the big, terrible thing" ispričao je da je bio sjajan u Kanadi.

Veliki glumac napustio nas je iznenada u 55. godini života. Uzrok smrti nije službeno potvrđen no sumnja se da se utopio u svojoj hidromasažnoj kadi nakon što je pretrpio infarkt miokarda. Glumac je preminuo nakon sportskog treninga na kojemu je bio tijekom jutra i to na popularnom 'piklbolu'. Tu je bio oko dva sata, a po povratku kući poslao je asistenta da obavi neke stvari za njega, a kad se on vratio, otprilike dva sata kasnije, našao je Perryja mrtvog u jacuzziju te pozvao 911.

Istraga o točnim okolnostima smrti je u tijeku, a tijekom subote u njegovu kuću krenuli su dolaziti brojni članovi obitelji, a među prvima i njegova majka Suzanne Perry sa suprugom Keithom Morrisonom, kao i njegov otac John Bennett Perry. Neutješni su stigli ispred kuće koju je policija označila s trakama.

Spekulacija oko njegove smrti je puno, no nitko u ovim trenucima sa sigurnošću ne može reći što je. Pravi uzrok smrti bit će poznat tek nakon završetka policijske istrage i detaljnog izvješća mrtvozornika.

VIDEO Umrla zvijezda Prijatelja: Matthew Perry preminuo u 54. godini života