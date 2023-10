Adele prekinula koncert kad je čula za Perryjevu smrt, a njegov omiljeni klub pustio pjesmu 'Prijatelja'

Veliki glumac Matthew Perry napustio nas je iznenada u 55. godini života. Uzrok smrti nije službeno potvrđen no sumnja se da se utopio u svojoj hidromasažnoj kadi nakon što je pretrpio infarkt miokarda. Glumac je preminuo nakon sportskog treninga na kojemu je bio tijekom jutra i to na popularnom 'piklbolu'. Tu je bio oko dva sata, a po povratku kući poslao je asistenta da obavi neke stvari za njega, a kad se on vratio, otprilike dva sata kasnije, našao je Perryja mrtvog u jacuzziju te pozvao 911.

Mnogi još uvijek ne mogu vjerovati da omiljenog Chandlera Binga više nema, a koliki je trag ostavio u našim životima potvrdila je i glazbenika Adele koja je u subotu navečer imala koncert u Las Vegasu. Kada su joj javili da je Matthew preminuo, spremno je zaustavila koncert kako bi mu odala počast pred svima.

Adele paused her Vegas show to pay tribute to Matthew Perry on Saturday night.



Around Hollywood, Selma Blair, Mira Sorvino and more posted tributes to the “Friends” star on social media. Here’s what they had to say: https://t.co/A8aRhRLKZ0#SNL #Friends #ChandlerBing pic.twitter.com/Zv89QAQAdR