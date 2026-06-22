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VIDEO 'Bože preslatko!': Maja Šuput objavila neodoljivu snimku Blooma s plaže, komentari pljušte

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
22.06.2026.
u 08:42

Pjevačica Maja Šuput ponovno je oduševila pratitelje, no ovaj put glavna zvijezda nije bila ona, već sin Bloom

U nedjelju je pjevačica Maje Šuput objavila snimku koja je rastopila srca njezinih pratitelja na Instagramu. Na videu, snimljenom tijekom ljetovanja, maleni Bloom s nevjerojatnim entuzijazmom pjeva majčin najnoviji hit, "Nedovoljno lijep". Pjevačica se ponosno našalila na račun sinove interpretacije. "Mamin najveći fan svima pjeva", napisala je, dodavši kako neke riječi u njegovoj izvedbi zvuče i bolje od originala, što je zabavilo publiku i potaknulo lavinu komentara.

Reakcije su bile uglavnom pozitivne, a mnogi su istaknuli kako se čini da je Bloom naslijedio majčin talent za scenu i da posjeduje prirodan osjećaj za glazbu. Poruke poput "Kako je sladak", "Obožavam ovog pjevača, autogram molim", "Buduća zvijezda" i "Hrabrost i ponos pred kamerom, koje samopouzdanje", "Bože preslatko malo biće" preplavile su objavu koju možete pogledati OVDJE.

VIDEO Hit! Maja Šuput pokazala kako ju je preslatki Bloom probudio: 'Nedjelja, 8 ujutro'
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Osim glazbenog talenta, pratitelji su pohvalili i Bloomovu hrabrost te nevjerojatno samopouzdanje. Njegova energija i šarm nikoga nisu ostavili ravnodušnim, a mnogi su zaključili kako je rođena nova zvijezda. Snimka je u nepuna 24 sata prikupila preko 11.000 oznaka "Sviđa mi se", što je zasigurno pridonijelo i popularnosti pjesme "Nedovoljno lijep", koju Maja izvodi u suradnji s pjevačicom Natalie Balmix.

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*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
Bloom Bloom Tatarinov Maja Šuput showbiz

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ŠL
Šleger
09:00 22.06.2026.

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