Irena Pecotić otkrila gdje se nalazi nakon preljuba: 'Maslina je neobrana'

Nakon što je pjevač Marko Pecotić s medijima podijelio da je njegovom braku došao kraj te da je priznao supruzi Ireni da želi razvod, ona se nije previše oglašava. Jednom prilikom samo je kratko medijima rekla da još sabire dojmove.

Ni na društvenim mrežama nije bila puno rječitija. Povremeno je pokazivala kako su prijateljice uz nju te kakve joj poruke ostavljaju, a sada se javila iz berbe maslina.

Irena je podijelila Instagram story na kojem se vidi kako u kratkoj majici i hlača,a te sunčanim naočalama brala masline. U pozadinu je stavila pjesmu 'Maslina je neobrana' grupe Maslina, a vidi se i kako se ona penjala po granama kako bi pobrala sve masline.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, pjevač je za Slobodnu Dalmaciju priznao da će se razvesti od supruge te da ima novu ljubav.

- Istina je da imam novu osobu i novu ljubav, razlozi za razvod su prestanak jedne ljubavi i vjerovanje u novu, kao i novi početak, vrijeme će pokazati što će biti, a o novoj osobi... to moram pričati s njom da vidim slaže li se da to bude službeno, bez obzira što je i s druge strane to riješeno. - izjavio je tada, a nakon toga otkrio da se radi o njegovoj suradnici Silviji Dvornik.

Inače, Marko i Irena su se upoznali na probama zbora u crkvi, a nije dugo trebalo da se zaljube. Vjenčali su se 2006. godine te dobili dvojicu sinova, Ivana i Andru. Na društvenim mrežama bračni par je često dijelio zajedničke fotografije koje su prikazivale idilu njihovog bračnog života, pa su mnogi bili iznenađeni kada je početkom ovog tjedna Pecotić medijima izjavio kako se razvode.

VIDEO Anđa Marić prošetala pistom nakon dugo vremena