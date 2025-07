Irena iz 'Ljubav je na selu' od studenog ne zna gdje joj je suprug: Ne želim više istraživati jer me strah

Irenu Slopšek gledatelji su upoznali u showu "Ljubav je na selu", a zadnjih mjeseci Irena živi u velikoj neizvjesnosti jer od studenog prošle godine ne zna gdje je njezin suprug Fondo. Od 3. studenog prošle godine Kameruncu Fondu se gubi svaki trag. O nestanku supruga Slopšek je javnost obavijestila krajem prošle godine na društvenim mrežama. Irena je napisala da je Fondo zadnji put viđen kako izlazi iz apartmana u Keniji. Sada je u razgovoru za Net.hr rekla kako više ni sama ne zna je li njezin suprug živ, skriva li se negdje ili je samo nestao u nekom svom svijetu.

- To više nije moj svijet – to je svijet plemena, tajni i pravila koja mi nisu bliska. Ne želim više istraživati jer me strah – želim samo mir. Ispod svega toga, samo želim disati, osjećati se sigurno i znati da sam dobro. Obitelj ga još uvijek traži, iako mi se prije mjesec dana javio jedan naš zajednički poznanik i rekao da je Fondo u svome selu i da traži novac za liječenje. Odmah sam to javila njegovom bratu i svi su se zgrozili, rekli su da taj čovjek laže. Ubrzo me i blokirao. Od tada nisam u kontaktu ni sa kim. Stalno su mi govorili da su u strahu i da nemaju nikakve informacije. Strah me bilo što više istraživati i ispitivati. Poslala sam sve podatke Hrvatskoj ambasadi u Maroku, ali su mi odgovorili da se moram obratiti ambasadi Kameruna u Europi, a ona je jedino u Rimu i Berlinu - ispričala je Irena.

Svog supruga opisala je kao pažljivu osobu i uvijek ju je podržavao u svemu te se nikada nisu svađali. Ali onda je odjednom Fondo prema njoj postao hladan, a onda je otkrila i da on ima curu s kojom ima dijete od dvije - tri godine. - Stvarno je bio super.Oprostila sam mu i tu ženu za koju nisam znala...Ali njegov nestanak je presudio. Ne mogu se razvesti jer nemam potvrdu o prijavi nestanka. Moram pronaći odvjetnika koji će na temelju toga što nije dolazio kući pokrenuti rastavu. - rekla je Irena.