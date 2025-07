FOTO Tko je supruga Miroslava Škore? Ženio ju je čak tri puta, nosi nesvakidašnje ime i imaju dvoje djece

Nedavno je glazbenik Miroslav Škoro gostovao u Večernjakovom podcastu Bobu Bob! gdje ga je ugostio novinar Igor Bobić. Na pitanje zašto je otišao iz politike kazao je kako o njoj ne želi i ne voli govoriti jer bi morao govoriti ružno jer se sve svelo na osobnu razinu. Dva puta se vraćao nakon što je devedesetih bio konzul RH u Pečuhu, 2007. kao saborski zastupnik HDZ-a i 2019. kao predsjednički kandidat pa prvi predsjednik Domovinskog pokreta pa ne isključuje da će ponovno u politiku, iako sumnja.

- Ja bih bio budala kada bih rekao da neću više nikada. Međutim, mislim da sam dovoljno mudar. Imam dovoljno godina i dovoljno svojih zdravstvenih i osobnih problema da mogu sa slobodom reći da stvarno nemam više takvih ambicija i ne znam što bi se trebalo dogoditi da se uopće na bilo koji način više bavim nečim što se zove politika - rekao nam je.

Osim toga, istaknuo je kako je fasciniran koncertom Marka Perković Thompsona na zagrebačkom Hipodromu, a čijem je sinu Petru Šimunu bio krsni kum. Demantira da su u svađi i kaže da ih je život udaljio. Napravili su dvije pjesme Reci, brate moj i Sude mi. -To je jednostavno vjerojatno jedna od najvećih pjesama koju sam ja u životu napravio. Generalno, to je strašno. Brojke koje su oko te pjesme su fascinantne i to je i njegova i moja najslušanija pjesma. Mislim, u izvođačkom smislu. Autorski je moja. Ja sam dobio nekidan izvješće Spotifyja, a ta pjesma ubija. Ono, za dva dana ima po 24 tisuće slušanja, što je nevjerojatno.

Škoro kaže da ga Thompson nije zvao na koncert i da njega treba pitati zašto jer svatko za sebe slaže program kao što je to napravio on za arenu. On bi, kaže išao na koncert slušati ga uživo, ali ne dopušta mu zdravlje jer je imao anafilaktički šok od magarećeg mlijeka. - Ja bih rado to uživo vidio i otišao bih sto posto, ali ne smijem. Mislim, kako bih rekao, ja ne mogu sebi dopustiti da od 10 -11 ujutro do navečer budem na ovom suncu. Mislim, mogu ići, ali sigurno neću dočekati početak koncerta, nego ću opet završiti na hitnoj - istaknuo je.

Kada je riječ o njegovu privatnom životu, Škoro je već više od 36 godina u braku s Hrvaticom američkog porijekla, Kim Ann Luzaich. Upoznali su se tijekom njegove turneje po SAD-u, a Škoro je ranije otkrio da je ona prva prišla njemu. Vjenčali su se čak triput, dvaput u Hrvatskoj, a jednom u SAD-u.

- U Jugoslaviji je bilo pravilo da brak nije valjan ako se ljudi vjenčaju samo u crkvi pa se trebalo vjenčati kod matičara, a u crkvi ako hoćeš i smiješ. Svaki prosječan par ceremonije vjenčanja organizirao bi isti dan kod matičara i u crkvi. Međutim, to nije bio naš slučaj. Mi smo se najprije vjenčali jedne subote u ožujku 1989. godine kod matičara i onda smo Kim, moja sestra i ja otišli na koncert koji sam imao tu večer sa Slavonskim bećarima. Kim se vratila u SAD, a ja sam ostao u Višnjevcu pripremiti prave svatove jer nam je bilo važno naše crkveno vjenčanje - rekao je te dodao:

- U rujnu iste godine Kim i njezini roditelji došli su iz Amerike u Osijek i obavili smo vjenčanje u osječkoj katedrali, a poslije i svadbenu svečanost u Centralu. Bilo je nemoguće i jako skupo da cijela njezina rodbina dođe avionom pa smo, nakon selidbe u Ameriku, još jednom organizirali slavlje za njezine prijatelje i obitelj. To su naša tri vjenčanja. Sve u svemu, koliko god se trudili, ne mogu to ljudi shvatiti, a i nama je ponekad zbunjujuće, ali takvo je vrijeme bilo... Važno je da je uspjelo - objasnio je Miroslav u ranijem intervjuu za časopis Story.

- Moram priznati da tijekom svih ovih godina nije bilo teško biti Mirina supruga. On i ja imamo jako slična razmišljanja i sklopove u glavi. Možda bi netko drugi imao problem s njim i njegovim karakterom, ali vjerujte, ja nemam. Uzajamno se poštujemo. Nikada ne bih mogla nešto loše napraviti da ga povrijedim. Ne smije se prijeći granica poštovanja jer kad se jednom prijeđe, ništa više nema smisla - dodala je tada i njegova supruga imena Kim Ann.

Ovaj bračni par zajedno ima dvoje djece, sina Matiju i kći Ivanu. S Matijom, koji je krenuo njegovim stopama i počeo se baviti glazbom, Škoro je za vrijeme epidemije snimio i nekoliko zajedničkih svirki, a Matija je uglazbio očevu povratničku pjesmu "Izdajnici i heroji" koju je, nakon duže pauze, objavio 2021. godine.

- Matija je vrhunski svirač, kći Ivana je pred magisterijem na temu zaštite autorska prava u digitalnom dobu, Kim vodi našu izdavačku kuću, a Frida (pas) naganja mačke po dvorištu, to je njezina zabava. Mi smo jedna super ekipa i obitelj koja je u mnogo toga atipična - ispričao je Škoro u spomenutom intervjuu.