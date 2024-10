Inspirativna priča kandidata 'Superstara'! Valentin je kao dječak prebolio zloćudnu bolest, a danas je medicinski tehničar

Medicinski tehničar Valentin Antičević u 'Superstar' se prijavio zbog velike ljubavi prema glazbi. "Odlučio sam se prijaviti sasvim spontano u 'Superstar', bio je to moj dječački san, da stanem na scenu i zapjevam pred velikanima poput Tončija Huljića i Severine", otkrio je talentirani mladić. Težak životni put nije Valentina Antičevića obeshrabrio u želji da ostvari sve svoje snove. U nizu glazbenih i životnih uzora, na prvom mjestu mu je njegova majka. "Kada su me svi doktori otpisali i rekli da mi nema spasa, moja majka je vjerovala u mene, borila se za mene i izborila. Danas sam živ i zdrav", priča Valentin. Kao dijete je, naime, imao zloćudnu bolest žlijezda slinovnica. "Ta bolest me jako promijenila i ojačala kroz život. Zbog stresa kojeg sam prošao kao dijete, imam malu govornu manu", dodaje mladić.

Srećom, iz svega je izašao jači no ikad i danas širi radost gdje god krene. To mu je svojevrsna, kaže, životna misija. "Kada sam ozdravio, odlučio sam upisati medicinsku školu. Znamo i sami kakvo nam je zdravstvo, svakodnevno nailazimo i na nezadovoljne medicinske djelatnike. Zato sam odlučio biti nasmijan, veseo medicinski tehničar. Pacijentima je puno lakše kada dođu u bolnicu i vide nas nasmijane. Osmijeh ne košta ništa, a sve manje ga koristimo. A to je najmanje što možemo učiniti za pacijente, biti im nasmijani, ljubazni i susretljivi", priča Valentin. Kada ima teži dan na poslu, kaže, uveseli ga pjevušenjem.

Rodom je iz Kiseljaka, no proteklih godina živi u Münchenu. "Dvije godine sam živio sam u Njemačkoj, a zatim sam doveo i roditelje da žive sa mnom. Čekao sam da im nađem stan, da dođu i ne zamaraju se ničime. Cijeli život su se borili za mene i trudili se, to je najmanje što sam mogao učiniti da im se bar mrvicu zahvalim, jasan je ovaj inspirativni mladić.

Glazbeni talent je, kaže, otkrio u djetinjstvu. Stalno je pjevušio i trenutno se usavršava kod profesora glazbe. "Želim uveseljavati ljude", objašnjava svoj cilj kada je u pitanju glazba. "Nastup u 'Superstaru' posvetio bih mojim roditeljima, posebno majci, mojoj najvećoj i najiskrenijoj ljubavi. Moji roditelji su mi najveća podrška u svemu i ovim putem ih želim poručiti da ih volim najviše na svijetu", zaključio je Valentin. Valentin u 'Superstar' stiže ove subote, a hoće li proći u daljnje natjecanje, pogledajte od 20.15 sati na RTL-u!