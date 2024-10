Maja Šuput u divljini Afrike uživa u luksuznom smještaju i usluzi, ovo su cijene noćenja

Čarobni prizori prirode u Africi koje Maja Šuput ovih dana dijeli na društvenim mrežama zbilja su nestvarni, a pjevačica ne skriva koliko uživa u ovom odmoru sa suprugom Nenadom i sinom Bloomom. Obitelj Šuput - Tatarinov smještena je u luksuznom hotelu Four Seasons Safari Lodge Serengeti koji se nalazi unutar nacionalnog parka Serengeti u Tanzaniji. Ovaj hotel svojim gostima nudi različite vrsta smještaja od luksuznih soba do vila. Cijene noćenja u sobama veličine 55m² kreće se od 1350 eura do 1600 eura, a cijena za noćenje u apartmanima čija je veličina 88m² kreće se od 2000 do 2200 eura, a najskuplje je noćenje u vilama gdje se noćenje kreće od 6000 do preko 11 tisuća eura, piše na službenim stranicama hotela Four Seasons Safari Lodge Serengeti, a ovdje možete pogledati fotografije smještaja.

Istaknuto je i kako sve cijene u Lodgeu uključuju tri obroka dnevno, pića (uključujući domaća vina, lokalna piva i žestoka pića). Smještaj i obroci su besplatni za djecu do 10 godina ako dijele sobu s odraslom osobom. Cijene ne uključuju naknade za Nacionalni park Serengeti. Pjevačica je danas podijelila i fotografije i videa s večere u kojoj je sa suprugom i sinom uživala u samoj divljini ovog nacionalnog parka, a ranije je objavila i kako su se proveli na safariju u čemu je posebno guštao trogodišnji Bloom.

- Moj mali mangup je spreman za novu veliku avanturu. Afrika here we come - napisala je Maja u objavi na Instagramu u kojoj joj Bloom pozira na slici na početku njihovog putovanja u Afriku. Prvo odredište im je bio Nairobi u Keniji, a potom su otputovali u Tanzaniju. Maja je objavila nekoliko fotografija i snimki sa safarija iz posjeta nacionalnom parku Serengeti. Maleni Bloom nije skrivao oduševljenje što uživo i tako blizu vidi lavove i majmune. Simpatični trogodišnjak zamolio je mamu da lavove povedu kući, a htio je nahraniti i majmune. - Imam nešto za tebe - govorio je Bloom gledajući kroz prozor automobila.

- Bloom, koga zoveš ti ljubavi? - pitala ga je Maja, a on joj odgovorio: Majmuna. Maja ga je pitala što bi dao majmunu, na što je Bloom pokazao na čokoladice u svojoj ruci. - Čokoladu ćeš dati majmunu? Nisam sigurna baš da je to OK - upozorila je Maja Blooma.