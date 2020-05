Ingrid i Luka nisu jedini! I ovaj se par zaljubio nakon showa, a sada planira vjenčanje

Nakon što su Luka Budak i spisateljica Ingrid Divković otkrili kako su se zaljubili nakon showa gotovo identičan scenarij odvio se i u šestoj sezoni američke inačice showa. Jon Francetic u show 'Married At First Sight' došao kako bi pronašao ljubav, a ikako je psihologinja i bračna savjetnica dr. Jessica Griffin bila uvjerena kako upravo ona zna koja je žena idealna za njega naposljetku se i sama zaljubila u njega. Jon je u socijalnom eksperimentu bio oženjen za Molly Duff, a Jessica im je pokušala pomoći da pređu preko razlika i pokušaju pronaći zajednički jezik.

No oni su se ipak brzo razišli, a zatim su Jessica i Jon kroz prijateljski razgovor shvatili da su stvoreni jedno za drugo. Par se upoznao na snimanju, a zaljubili na prijateljskoj kavi nakon showa. U travnju prošle godine par se i zaručio, a ove godine planiraju i vjenčanje.

Foto: Instagram

Nadamo se da će se isti ljubavni scenarij odviti i s Ingrid i Lukom koji je u showu ljubav pokušao pronaći s Nadijom Amić. Njih dvoje nisu uspjeli, ali zato je Luka sreću pronašao u zagrljaju 35-godišnje spisateljice Ingrid Divković koja se u showu našla u ulozi ekspertice za spajanje parova.

– U show sam ušao otvorena srca spreman ostvariti dublju ljubavnu vezu, ali to se nije dogodilo. A što se tiče ovakvog scenarija nakon showa, to nisam mogao ni zamisliti – potvrdio je Luka za RTL.hr.

S obzirom na to da je Luka iz Zagreba, a Ingrid iz Rijeke, vezu trenutačno održavaju na daljinu. – Ne planiram daleku budućnost, no kako imam vlastitu kuću i novi posao koji sam dobio u Zagrebu, selidba na more nije opcija. Sve ostalo što se mora dogoditi neka se dogodi – istaknuo je Luka koji je svoje pratitelje nedavno razveselio i informacijom da je nakon otkaza koji je dobio zbog epidemije koronavirusa uspio pronaći novi posao. – Dame i gospodo, volio bih s vama podijeliti jednu dobru vijest od mnogih u zadnje vrijeme. Ta jedna od mnogih jest da sam dobio posao! Ovim putem htio bih zahvaliti svima vama u studiju i režiji, Hugu i Hugolini i svima koji me znaju. Nadam se da ste sretni i zadovoljni jer kreće na bolje – poručio je nedavno 29-godišnji komercijalist kojem se očito sreća osmjehnula na svim područjima.