Influencer Ivan iz 'Večere za 5' prekinuo zaruke pa promijenio imidž: 'Zaljubljen sam preko ušiju'

U showu "Večera za 5 na selu" jedan od kandidata u prošloj sezoni bio i influencer Ivan Bašić, koji je svoje sudjelovanje u ovom showu iskoristio za promoviranje pjesmu "Igra", htio se dobro zabaviti i osigurati što više pratitelja na društvenim mrežama. Pažnju je privukao zasigurno, ali većina komentara na društvenim mrežama nije mu išla u prilog i bilo je dosta prigovora na njegovo ponašanje u "Večeri za 5 na selu", ali Ivan se na njih nije obazirao.

Sredinom ožujka medijima je otkrio i da je prekinuo zaruke, ali i zbog čega se odlučio na taj potez. - Raskinuo sam zaruke, nisam još spreman, a i počelo me sve to gušiti, ne volim posesivne tipove, sada živim život punim plućima a mogu reći da je i sezona lova opet otvorena i da očekujem pun DM vaših poruka. Osjećam se nikada bolje prekinuo sam ono što me gušilo a sada se baziram na svoju karijeru i fakultet i čekam ljubav, ali onu pravu koja će me oboriti s nogu, znam da zvuči kao scena iz filmova ali ja u čuda vjerujem - ispričao je Ivan tada za Dalmatinski portal.

VEZANI ČLANCI

Ipak, ubrzo mu se osmjehnula nova ljubav. - Nakon što sam prekinuo zaruke mogu vam reći da sam ponovno živ, osjećam se nikada bolje, a upoznao sam prije mjesec dana svoju bolju polovicu, zaljubljen sam preko ušiju i da imam one “leptiriće” u trbuhu o kojima sam pričao - rekao je Ivan koji je polovicu ljeta proveo u Opatiji.

Foto: Instagram

- Obožavam taj mali gradić, toliko je lijep i romantičan da mi je bilo teško vratiti se u Zagreb prije nekoliko dana. Treba se sada naviknuti ponovno na nemir i ubrzani tempo života - dodaje Ivan. Nedavno je promijenio i imidž pa sad ima nešto dužu kosu.

- Da, odlučio sam promijeniti imidž, pustio sam kosu da mi naraste i uistinu mi se sviđa kako mi stoji. Mislim da je pun pogodak, no kako god uvijek sam najljepši - dodao je Ivan koje je otkrio i kakve ima planove za naredni period.

Foto: Instagram

- Ove zime završavam zadnju godinu studija te ću se najviše posvetiti tome jer mi je itekako bitno obrazovanje no uz to bih volio opet sudjelovati u nekom showu svoje omiljene RTL televizije - rekao je Bašić za kraj.

VIDEO Zvijezda Masterchefa Melkior Bašić otkrio je li ikad prevario gosta