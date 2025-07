Imotski glazbenik je u jednoj pjesmi kritizirao Crkvu, a sada se odselio iz Zagreba 'jer nije grad za katoličku obitelj'

Imotski reper Ante Cash (39) izazvao je dosta komentara u javnosti nakon što je u podcastu "Rastući s djecom" kazao kako supruga Dina i on očekuju četvrto dijete, ali i kako su se iz Zagreba odselili u Zadar jer hrvatska metropola više nije prikladno okruženje za podizanje djece u skladu s njegovim uvjerenjima. "Zagreb je postao europski grad po svim lošim stvarima, to nije grad za odgajati katoličku obitelj", izjavio je Cash. Smatra da je grad postao pogodan isključivo za one koji "ganjaju karijeru", dok za obiteljski život, kakav on želi živjeti, više nema mjesta.

Ante Vlašić, poznatiji kao Ante Cash, nekada je u svojim pjesmama oštro kritizirao Crkvu, a danas javno svjedoči o dubokoj vjeri koja mu je promijenila život. Njegova preobrazba nije se dogodila preko noći, već je bila četverogodišnji proces koji je započeo u trenutku kada je, unatoč uspjehu, osjetio da je dotaknuo dno. Prije nekoliko godina, tijekom jednog rutinskog televizijskog intervjua, reper iz Imotskog, naizgled nevezano za temu, nekoliko je puta spomenuo Isusovo ime. Na pitanje osjeća li se kao zvijezda u rodnom gradu, odgovorio je: "Ma kakva sam ti ja zvijezda?! U Imotskom je zvijezda samo Isus Krist." Taj trenutak bio je tek naznaka duboke unutarnje borbe i preobrazbe koja je u njemu tinjala. Kasnije je u razgovoru priznao da je upravo tada započeo njegov proces obraćenja, razdoblje u kojem je intenzivno promišljao o Bogu i vlastitom životu. "Svi mi Boga zamišljamo kao nekog strogog lika s bradom, koji zabranjuje i kažnjava. Međutim, samo On čovjeku daje potpunu slobodu po kojoj se možemo opredijeliti za dobro ili zlo", objasnio je Cash, priznajući da je njegov put do te spoznaje bio dug i mukotrpan.

FOTO Danijela Martinović nekad i sad: Pjevačica danas slavi svoj 54. rođendan

Odrastao u tradicionalnoj kršćanskoj obitelji, Ante je primio sve sakramente, no njegov kontakt s Crkvom završio je nakon krizme. Postao je, kako sam kaže, "tipična biblijska zalutala ovca" koja je po vlastitim osjećajima procjenjivala što je dobro, a što zlo. Taj period života opisuje kao vrijeme u kojem je "baš zaglibio u sve što vole mladi", ranivši pritom i sebe i druge. Srećom, klonio se težih droga, no priznaje da je živio neuredno. Danas vjeruje da ga je Bog, iako ga on tada nije doživljavao, cijelo vrijeme čuvao od težih posljedica. Njegova tadašnja savjest bila je, kaže, umrtvljena, a tek je godinama kasnije shvatio koliko je bio u krivu oko stvari za koje mu je srce govorilo da su ispravne.

Vrhunac njegova mladenačkog bunta i kritike bio je sažet u pjesmi "U ime oca i novca“, koju je snimio sa samo 17 godina. U njoj je, vođen nezrelim aktivizmom, otvoreno kritizirao Crkvu i svećenstvo. Danas se te pjesme odrekao i uklonio ju je s interneta. "Otkud meni pravo da sa 17 godina kritiziram Crkvu? Naravno da Crkva ima svojih mana, ali je ne može kritizirati onaj koji je u potpunom neznanju i grijehu", objašnjava danas. Pjesmu je, kaže, maknuo prvenstveno kako se djeca, koja danas slušaju njegove vedrije hitove, ne bi "trovala" sadržajem iz njegove prošlosti. Sazrio je i shvatio da on, kao grešnik, treba Crkvu kako bi postao bolji čovjek, a ne da je osuđuje.

Prekretnica se dogodila kada je, unatoč snimljenim hitovima i statusu na sceni, osjećao duboko nezadovoljstvo i prazninu. Našao se, kako kaže, u "životnoj kaljuži, beznađu i pesimizmu". Tada je počeo moliti, a nakon dugo godina otišao je i na ispovijed. Taj trenutak opisuje kao slom; pred svećenikom se raspao i dugo plakao. Uslijedile su brojne druge ispovijedi kojima je, korak po korak, čistio dušu. Molitva je postala njegova svakodnevica; krunicu izmoli na putu do posla i nazad. "Molitva ponekad zna biti naporna. Ali ona stalno radi. Sve u meni čupa, ravna, popravlja, suočava me sa samim sobom", svjedoči Cash.

Javno svjedočenje vjere u današnjem društvu nosi svoju cijenu, što je Ante osjetio i na vlastitoj koži. Neposredno prije potpisivanja unosnog sponzorskog ugovora, na svom je Facebook profilu objavio podršku inicijativi Hod za život. Već sljedećeg dana sponzor je otkazao suradnju. "Nikada vam nitko na sceni neće otvoreno reći kako ima problem s vašim kršćanskim uvjerenjima, pa vam to poručuju na ovaj način. Ali, ako je to sav križ koji sam morao podnijeti, onda sam Bogu jako zahvalan", komentirao je.

Obraćenje je donijelo korjenite promjene u svim aspektima njegova života. Danas je oženjen čovjek i otac a obiteljski život ga je, kaže, dodatno uozbiljio. Glazbenu karijeru, koja je ovisila o medijima i trendovima, zamijenio je sigurnijim poslom – vodi vlastitu građevinsku tvrtku kako bi mogao uzdržavati obitelj bez kompromisa. No, nije se odrekao svoje kreativne i duhovite strane. Pronašao je novi izričaj u katoličkom humoru kao jedan od autora popularne emisije "Božanstvena komedija“ na Laudato TV. Prije je, kaže, vjerovao da će se povratkom u Crkvu morati odreći humora, no dogodilo se suprotno. Shvatio je da je pronašao ispunjenje i da je kroz vjeru dobio sve, a izgubio samo ono loše i nepotrebno. "Ustvari, izgubio sam gubitak“, zaključuje.