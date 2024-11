Ilija otvoreno priznao da ima jedan problem s Rasemom: Kad bih mogao odmah izbaciti, izbacio bih nju

Nakon romantičnog spoja, na kojem su jedno drugome priznali svoju ljubav, Tatjana i Željko vratili su se kući, a Vesna je kazala da joj je drago što su se zbližili. Farmer je smatrao da su njezine riječi iskrene, dok je Marija sumnjala u to. „Htio bih zadržati taj osjećaj, ne bih htio pokazati odmah... Tajči i ja ćemo se dogovoriti kad da im kažemo da je stvorena između nas jedna velika ljubav“, kazao je Željko. „Ne može nijedna od njih reći da je zapostavljena... Mogu pričati što žele“, smatrala je Tajči, no svi su primijetili Marijine promjene raspoloženja, „Ako će i raditi probleme, radi ih na svoju sramotu.“ Ivičine djevojke krenule su s pakiranjem kofera jer jedna od njih napustit će farmu. Ilona je bila sigurna da ostaje, a Klara je priznala da Ivica i ona nikad ne bi mogli uspjeti jer su previše različiti, no ako ispadne, ego će joj biti povrijeđen.

„Nemamo nikakvu komunikaciju, to se rijetko kod mene dogodi“, priznala je, „Rado bih izašla van, ali neću. Mislim da će ići Ivana ili Amra, ali ne želim da Amra ode.“ „Meni je toga dosta, ne želim nikom držati svijeću, ne želim nikoga svađati i miriti, ne želim biti dio toga“, otkrila je Ivana. Nakon što je zamjerila Toniju, Valentini i Mariji što je nisu pozvali u izlazak, ali i nakon prepirki s Valentinom, Antonela je odlučila kako je stiglo vrijeme da napusti imanje. „Stvarno sam se htjela boriti i ostati do kraja... Ali kad pogledam drugu stranu priče, je li to meni zapravo treba?'' kazala je.

Za to vrijeme, Toni je za ostale djevojke smislio izazov – hodanje na ljestvama. Njihovu zabavu prekinula je Antonela i obavijestila ih da odlazi. „Idem doma za Slavoniju... Mislila sam da će ovo biti OK, tebi hvala na svemu, oprosti i eto... Vi uživajte, pozdrav“, kazala je kroz suze, a Valentina je mislila da glumi i nije je htjela ni pozdraviti. Toni je ipak pošao za Antonelom i tražio objašnjenje, a ona mu je još jednom rekla sve što joj je na duši: „Ti si ovdje gazda, barem sam mislila da jesi!“ Toni se pokušao opravdati kazavši kako je ona ta koja se odvaja od njih, no bilo je kasno i Antonela je napustila imanje.

„Da me stvarno smatra sestrom, ne bi uopće dopustio da do ovog dođe nego bi lijepo uzeo kofer, odnio ga u kuću i rekao: Ne ideš ti nikamo!“ poručila je Antonela. „Ne znam što bih rekao... I drago mi je i nije mi drago što odlazi“, zaključio je farmer. Zlatko i njegove dame zaplesali su na dvorištu, a farmer je najviše vremena posvetio Mirjani. „Ja sam se zapalila za njega malo zato što je šarmantan, društven. Zašto ne bih? Slobodna sam i on je slobodan“, poručila je, a i farmer je priznao da nije ostao imun na nju. Iduće jutro, Brankica se probudila mrzovoljna i još jednom poručila kako je shvatila da Darko nije čovjek za nju. I Darko je priznao da se u njemu rađaju i neki osjećaji prema Anamariji koje još ne zna opisati te trenutno ne zna koga bi odabrao.

Ilija i njegove dame krenuli su na more, a Marija je smatrala da se nova gošća Rasema ne uklapa u njihovo društvo. Po dolasku na plažu Rasema je odlučila kremom za sunčanje namazati farmera, no on je gledao samo Ružu. Farmer je pozvao Rasemu nasamo kako bi se još bolje upoznali. „Došla sam s ozbiljnom namjerom, ali ovo što sad gledam me udaljava... Osjećam da nešto ne štima, da si ti već ukraden“, poručila je. Farmer je priznao da mu i dalje mali problem stvaraju njezine godine, jer je dosta starija od njega. „Kad bih mogao odmah izbaciti, izbacio bih Rasemu“, priznao je Ilija na izjavama.

Ivo je poželio porazgovarati sa svakom svojom damom pojedinačno, a prva je na redu bila Katica. Priznala je da prije nikad nije doživjela romantične geste kao kod njega i da prema njemu ima neke osjećaje. „Prema Katici mi je samo simpatija, nema ništa više od toga“, priznao je. Farmer se ispričao Rivi što joj dosad nije posvetio vrijeme i predložio da je povede na spoj, a ona je pristala. „Vidjela sam po njegovom dodiru i pogledu da se zanima za mene“, poručila je. Milena je bila šećer na kraju, a farmer je priznao da je promijenio mišljenje o njoj, i to pozitivno, te da mu je jako ugodno s njom. „Sve je počelo na barci... Ne samo simpatije, nego i neki drugi osjećaji su prema njoj“, dodao je i otkrio joj, „Zamislio sam da smo ja i ti, da je to – to.“

Željko i Tatjana poljubili su se pred Marijom i Vesnom i tako im dali do znanja što osjećaju. „Sve mi je kristalno jasno“, poručila je Marija. Toni je prepričao Mariji i Valentini svoj razgovor Antonelom, a Valentina je bila zadovoljna raspletom situacije. Cure su ipak odlučile odraditi zadatak hodanja na ljestvama, a Maria je odlučila popustiti kako bi Valentina pobijedila. „Ona i tu mora biti najbolja“, poručila je. Darko se tijekom vožnje biciklima osamio s Brankicom, koja je željela iz njega izvući što osjeća prema njoj, a što prema Anamariji. Priznao joj je da mu je zasmetalo kad je rekla da bi srušila njegovu kuću i nabavila montažnu.

„Malo sam mu se suprotstavila, a on to ne da. Stavio me malo sa strane, i neka, meni je to OK“, bila je ravnodušna i pokušala mu objasniti da mora pristajati na kompromise i prilagođavati se drugoj strani. Ivo i Riva dan su završili obećanim spojem i odlaskom na večeru... A hoće li se zbližiti, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', u ponedjeljak od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.