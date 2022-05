Ida Prester opisala nevjerojatnu noć sa suprugom: 'Na kraju me muž odveo u hotel s 5 zvjezdica'

Voditeljica Ida Prester (43) pratiteljima je na društvenim mrežama prepričala novu dogodovštinu i otkrila zašto su ona i suprug Ivan Peševski ostali ispred vrata.

-Avantura vikendom. Gospon suprug i ja izašli smo u disko. U 3 ujutro se vraćamo kući, pred vratima skužimo da je i moj i njegov ključ ostao unutra, vrata zalupili. On je mislio da ću ja ponijeti, ja da će on- započela je voditeljica.

-Zvonimo gazdama gore - ništa. Pokušavamo se popeti na balkon kao Spidermani - ništa. Da zvonimo starcima - mladunci kod njih, nema mjesta. Da zvonimo Ukrajincima - još manje. Spavanje u autu - nemamo ni taj ključ, išli taksijem. Jedina solucija - hotel. Probali 2 hotela s 3 * - recepcija ne radi noću. Jbg, moramo u skupi. I eto. Moj muž je jedini muškarac koji vlastitu ženu vodi u 5 star hotel na jednu noć. Baš sam se dobro udala- napisala je Ida u objavi, a javili su joj se i pratitelji.

"Luda noć, bitanga i princeza", ""To je i bio plan, kolega zna znanje ", "I toga ćete se sjećati cijeli život!", "Da nisi ti vodila njega? Mislim... Zvuči kao plan..", "Super, za sljedeći izlazak opet zaboravi ključeve", pisali su pratitelji

Podsjetimo, Ida je već 10 godina sretna sa suprugom Ivanom s kojim je zasnovala obitelj i u braku dobila dva sina – Roka i Ria koje je odlučila podići upravo u Beogradu, a nedavno je na Instagramu otkrila kako i gdje su se upoznali.

- Što bi bilo da sam te večeri odlučila ostati u sobi i gledat film? Što bi bilo da je on otišao na neki drugi party? Što bi bilo da mi nije onako bahato prišao? Što bi bilo da sam otkačila pripitog frika u sto boja? Što bi bilo da se dan poslije nismo slučajno sreli? Što bi bilo da mu nisam poslala onaj mail s Exita, baš u pravom trenutku? Što bi bilo da mi Maja Uzelac nije obukla one svoje zlatne hlačice te večeri? Što bi bilo da nam Tijana nije rekla da bi baš mogli imati lijepu djecu? Što bi bilo da nisam imala muda prekinut s Davorom? Što bi bilo da on nije imao muda prekinut s Draganom? Što bi bilo da @Barbara nije navijala za mene tamo u Barceloni? Što bi bilo da nisam dala otkaz, prodala stan i krenula sve ispočetka tamo daleko? Što bi bilo da se ukenjao kad me čekao na onoj busnoj stanici s velikim srcem od kartona? Što bi bilo da smo odustali onaj prvi put kad smo se posvađali jer sam šlampava, a on OCD? Što bi bilo da nismo stvarno dobili najpredivniju djecu? Što bi bilo da je poslao u k i mene i taj moj Zagreb i opet sad sve ispočetka nakon 10 godina? - redala je voditeljica.

