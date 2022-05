Počeli su dogovori unutar tima: 'Spletke, podmetanja, ali ishodi su povoljniji za žene'

Posljednje nominacije u 'Survivoru' te Ivanina pobjeda u duelu protiv Jovane potaknut će članove plavog tima da iskreno porazgovaraju o tijeku glasovanja te dogovorima koji su i ovoga puta bili sklopljeni prije početka nominacija. Nakon što je Goran na pretposljednjim nominacijama kao rezultat dogovora između ženskog dijela tima te Roka i Viktora završio u duelu zbog iznenađujućih pet glasova, on i Tomislav odlučili su im uzvratiti istom mjerom. Tomislav će ostalim kandidatima priznati da su on i Goran osmislili vlastitu strategiju za protekle nominacije koja im zbog novouvedenog pravila nije uspjela točno onako kako su je zamislili.

Naime, na prošlim nominacijama uvedeno je posebno pravilo da članovi plavog tima mogu glasovati samo za žene, zbog trenutne neravnoteže između broja muških i ženskih kandidata, a Tomislav će otkriti da je prema taktici koju je originalno smislio Goran, njihov plan bio da uz Ivaninu pomoć u duel pošalju Tenu ili Nevenu.

No, Tomislavovo priznanje pred ostatkom tima neće se baš svidjeti Goranu koji će poručiti: „Danas sam uletio u jednu priču gdje sam vidio da je Tomislav ispričao našu strategiju koju smo bili složili dva dana ranije da ostanemo u igri. Nije nam se ostvarila strategija, čisto zbog pravila da dečki ne mogu biti nominirani, što nam je opet dobro jer smo ostali tu još malo, ali me začudilo jer nisam očekivao da će već reći ekipi“. Dok će neke članove Goranov i Tomislavov plan pomalo iznenaditi i izazvati potpitanja, drugi će ga u potpunosti podržati. „Ovaj Survivor je igra i to su neki prihvatili, a neki nisu. Što se tiče Tomislava i njegove taktike s Goranom i s Ivanom, ja je u potpunosti podržavam iz razloga što nije započeta prva, pod brojem jedan, a pod broj dva, curke su imale prve taktiku protiv njih, odnosno protiv Gorana, pa je ovo samo odgovor na njihovu taktiku“, reći će Nika koja je za vrijeme nastajanja oba dogovora uspjela ostati neutralna. „Drago mi je što su oni svoju taktiku na kraju rekli jer vidi se na njima, pogotovo na Tomislavu, da on takvu igru ne želi igrati i priznao je, pa samim time smatram da je stao na kraj tom taktiziranju i najavio je jedan grupni razgovor večeras“, dodat će Nika.

Iako su članovi plavog tima donedavno bili vrlo složni, vrijeme je pokazalo da su se dogovori unutar tima počeli stvarati, a nekima će možda upravo dobra taktika biti jedan od presudnih faktora za pobjedu. „Spletke, podmetanja… neću reći nož u leđa, nije tako strašno, ali zanimljivo je. Ima tu par tih situacija, a sad iz ove situacije ima dva ishoda koji su povoljni za nas, a puno više ishoda koji su povoljni za žene jer i dalje su one u većini i s Rokom. Vidjet ćemo kako će se to sve rasplesti“, zaključit će Tomislav, a kakav su dogovor sklopili on i Goran pogledajte večeras u 22.15 na Novoj TV!

VIDEO Stvari i dokumenti Marijane Seifert iz Big Brothera pronađeni su kod zagrebačkog Mosta mladosti