Ida Prester naučila važnu lekciju o roditeljstvu: 'Roko se rasplakao i totalno blokirao'

Voditeljica i glazbenica Ida Prester (43) na Facebooku je podijelila malu inspiraciju za roditelje, nakon što se prekjučer naljutila na svog starijeg sina Roka.

Već treći put mi nije donio tjelesni iz škole da operem, svaki dan ga podsjetim. Da stvar bude gora, on izgleda nema ni pojma gdje mu je tjelesni! Tražio oko klupe, ali nema. Sliježe ramenima i daje onaj blentavi odgovor bezbrižnog djeteta s francuskog dvora- pa sigurno je na Izgubljeno – nađeno, započela je Ida objavu i dodala kako mu je držala ljutu bukvicu o životu, vrijednostima, odgovornosti i majčinom trudu da zaradi za tjelesni , a on se samo povlačio u sebe.

- A onda je zaplakao i tužno plakao sat vremena gledajući u zid, odbijajući svaku komunikaciju, zagrljaje i poljupce. Isisala sam ga, satrla. Strašno mi je bilo gledati ga takvog, ali ne znam u čemu sam pogriješila? Dijete napravi glupost i malo se izvičemo! Pa to tak ide! I nas su tako odgajali, još bi dobili i batine! Ovi moji ‘svileni’ sineki ni ne znaju da postoje batine, iskreno je napisala Ida, koja je nakon toga otišla na predavanje poznate psihologinje dr. Shefali o svjesnom roditeljstvu.

- Ne znam puno o njoj, ali sam dobila preporuke s više strana, da čujemo gospođu. Očekivala sam malo istočne mudrosti, meditacije (kakve glupe predrasude).. nije to moj cup of tea, al baš da vidimo kako netko iz druge tradicije gleda na te stvari. Kad, bum! Dočekalo me sve obrnuto Pa to je bio pravi komični stand up! Kroz smijeh i primjere u kojima smo se svi mogli prepoznati dobila sam upravo lekciju koja mi je trebala. Iznimno duhovita, pametna žena koja mi je na svoj način ponovila sve ono sto sam još u trudnoći čitala o skandinavskoj pedagogiji, pa waldorfskoj.. Jer istina je univerzalna, zdravi odnosi su zdravi odnosi, nebitno iz koje kulture stiže. Samo sam zaboravila te osnove.. jer.. život. Na roditeljstvu treba stalno raditi, to je work in progress. Baš sam dobila to što mi je trebalo, dodala je Ida i objavila nekoliko savjeta u odgoju djece:

- 1. Djeca nisu nasi robovi, niti smo im mi šef. Svako ‘kenjanje’ iz pozicije ‘autoriteta’ i vikanje je neproduktivno i uništava nam odnos. Roko gubi povjerenje u mene, bit će ga strah priznati greške i samo će se zatvoriti. A to mi je najgore.

2. Djeca su takva kakva su. Ne projicirajmo svoje fantazije. Roko je predivna nježna duša, ali smotan. Zanesen, kako kaže njegova učiteljica. Ni sto mojih prodika neće ga ubrzati niti mu pomoći da se sjeti gdje mu je tjelesni.

3. Izbacimo ego. Djeca ne rade ništa nama u inat, već žive u trenutku, za sebe. Kad nas ne čuju jer su u igri, kad razbiju tanjur ili izgube tjelesni, kad se glupiraju i rade kaos.. To ne doživljavajmo osobno, jer nema veze s nama! Tad će nas prestati iritirati i reagirat ćemo smireno i prijateljski.

4. Mi stariji smo odgovorni za atmosferu, ne djeca. Roko se rasplakao i totalno blokirao jer sam ja krivo vodila igru. Sve se to moglo puno ljepše.

5. Sreća. Prestanimo stalno djecu tjerati da budu sretni i zahvalni za ono sto ‘smo skupo platili’ ili ‘isplanirali’. Oni imaju pravo svoju sreću tražiti na sasvim drugim mjestima. Dovela sam vas na najljepši alpski vrh, među planinske kozice i jezera, a vi bi radije bili s prijateljima doma u parkiću! Izludili su me s tim pred koju godinu.

6. Nasa djeca nisu ni izuzetna ni genijalna. Naša djeca su prosječna. Genijalaca je jako malo, vjerojatno to nisu bas naša djeca. Pomirimo se s tim! I volimo ih baš takve kakvi jesu. Nisu poligon za naše neostvarene snove, niti su tu da nama uljepšaju život. Oni imaju svoj put, a mi im samo možemo dati ljubav i podršku, podijelila je Ida mudrosti koje je naučila na predavanju.

- A sad idem u školu s Rokom da zajedno pronađemo taj prokleti tjelesni. Koji sam skupo platila puno ću ga ljubiti danas. Isto želim i vama, zaključila je Prester.

