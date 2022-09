Domaći glazbenik filmom se bori protiv rasizma: 'Za scena me rastužila i dirnula'

Zvjezdan Ružić projektom Pianotron, ostvaruje svoje dječačke snove lebdeći nad svim izazovima koje bi mnogi nazvali preprekama. Ovaj nas glazbenik nikada ne propusti oduševiti realizacijom svojih netipičnih ideja. Sa svojim je instrumentima plovio morem, ali i priredio pravi spektakl na maksimirskom jezeru. Iako primarno jazz glazbenik, Zvjezdan je pomičući granice, izgradio jedan potpuno novi, moglo bi se reći - svoj žanr, kao spoj jazza, elektronske i filmske glazbe. Svaki put kada pomislimo da nam je pokazao baš sve što može, on nam dokaže da je u njemu nepresušan izvor inspiracije, znanja i ljubavi prema glazbi. Kao da sve što inače radi nije bilo dovoljno, Zvjezdan je još jednom odlučio iskoračiti izvan okvira poznatog i upustiti se u novi izazov objavivši svoj prvi kratki glazbeni film naslova “Who Taught You That”!

- Prije dvije godine u suzama sam na vijestima gledao zapomaganje Georga Floyda: "I can't breathe!", dok mu je policajac apatično držao koljeno na vratu pa ga u konačnici i ugušio. Ta scena me rastužila i dirnula, a u meni se javilo bezbroj pitanja. Tko te je to naučio? Tko je ta osoba koja ti je objasnila da boja kože čini razliku u vrijednosti? Tko si je uzeo za pravo reći ti da je ispravno drugima zadavati bol, da tvoja vjera vrijedi više, da su jedino tvoji stavovi ispravni? Za mene je to simboliziralo sve ono što je čovjek čovjeku spreman napraviti iz uvjerenja koja su mu nametnuta i koja je u konačnosti prihvatio, kazao je Zvjezdan Ružić.

Svoju ganutost u tom trenutku, Zvjezdan je odlučio zapisati u notama i tako je nastala skladba: "Who Taught You That", koju je izveo u suradnji sa svjetski poznatim Harlem Gospel Choirom iz New Yorka.

- Prije nekoliko godina, proveo sam mjesec dana u New Yorku, a glasovi gospel zbora iz Harlema posebno su mi se urezali u sjećanje. Dok sam stvarao skladbu, pjevušio sam središnji dio želeći dočarati anđele koji vape za ljubavlju i mirom. Harlem Gospel Choir mi je pomogao prenijeti poruku i dočarati moje nesnalaženje u tom svijetu mržnje i netrpeljivosti, dodao je Zvjezdan.

Nakon uvrštavanja skladbe “Who Taught You That” na svoj novi album “Inspiration”, Zvjezdan je odlučio ponovno napraviti nešto novo- kratki glazbeni film kojeg je realizirao u suradnji s redateljem Filipom Gržinčićem. Film ne govori isključivo o rasizmu, već svim oblicima nasilja te nosi poruku o tome kako promjena u svijetu dolazi od pojedinca.

- Svi čekamo svijet da se promijeni, da se dogodi nekakvo čudo, u tom silnom čekanju drugih, sve ostaje isto. Promjena je u svakome od nas. Mi smo taj svijet kojeg uporno želimo mijenjati. Kada promijenimo svoju percepciju svijeta, zapravo mijenjamo svijet. Kada se mi promijenimo, utječemo na naše bližnje, inspiriramo ih da i oni postanu bolji. Kada dajemo ljubav, ljubav se sama multiplicira. I obrnuto - naravno. Upravo o toj temi govori ovaj film, koliko veliku moć promjene svaki pojedinac nosi u sebi samome. Koliko je zapravo malo potrebno da svijet postane ljepše mjesto, rekao je Zvjezdan.

Za ostvarenje ovog filma zaslužan je kreativni dvojac Gržinčić. Filip i Slađana raspisali su scenarij na temelju Zvjezdanove priče, pomno odradili audicije za glumce i krenuli u realizaciju. Puno ljubavi i dobre energije u tom malom timu, rezultiralo je kratkim glazbenim filmom s vrlo snažnom porukom koju svatko treba čuti!

Iako je svečana premijera filma održana 21. rujna, u Art kinu u Rijeci, još uvijek stignete uploviti na Zvjezdanovo Pianotron putovanje 12. listopada u Tvornici Kulture u Zagrebu.

