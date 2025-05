Kumovi // Nova TV - jedna ruža

Iznenadila je prošlog tjedna Nova TV viješću da "Kumovi" već početkom svibnju idu na - ljetni odmor. Zadnje su epizode emitirane ovog tjedna, a nove će se prikazivati tek na jesen, što znači da će se serija "odmarati dulje nego političari" - zajedljivi su komentari gledatelja koji su se mogli pročitati na društvenim mrežama.

"Kumovi", inače jedna od najdugovječnijih hrvatskih serija, premijeru je imala 2022. godine, a iako je trebala završiti s trećom sezonom 2024. godine, snimanje je ipak nastavljeno, što ne iznenađuje s obzirom na veliku popularnost likova iz imaginarnog mjesta Zaglave. Iako je bilo kritika na račun prerazvučene radnje i lošeg humora, publika "Kumove" jednostavno voli, a najpopularnije epizode i dalje ruše rekorde gledanosti. Tim je više iznenadila odluka o prekidu emitiranja koja je došla poprilično ranije nego inače, s obzirom na to da serije na ljetnu stanku idu uglavnom u lipnju. No, možda je i bolje napraviti pauzu, nego upasti u zamku razvlačenja radnje samo s ciljem štancanja epizoda. Ipak, važno jeda to sada ne bude izgovor za početak ljetnih repriza već u proljeće, nego da to otvori prostor za neki novi sadržaj u prime timeu još barem mjesec dana.

Sjene prošlosti // RTL - dva kaktusa

I dok jedni iznenađujuće završavaju, RTL-ove "Sjene prošlosti" primjer su serije koja jednostavno - ne završava. I ne zna se kada bi trebala završiti. Iako je jesenas krenula veoma perspektivno, kao prva ozbiljna hrvatska sapunica nakon dugo vremena, čime je oduševila ljubitelje tog žanra, serija se kroz godinu dana izrazito razvodnila, a radnju većinom popunjavaju flashbackovi iz prethodnih epizoda (i reklame). Unatoč tome, novi likovi i dalje ulaze u priču i novi se zapleti u dalje pišu, tako da je jedno u potpunoj kontradikciji s drugim. Stječe se dojam da je cilj razvući radnju na što više epizoda, čak i ako ta znači lošiju kvalitetu. U konačnici, rezultat je da je apsolutno moguće preskočiti nekoliko epizoda a da se ništa ne propusti. Štoviše, serija se bez problema, pa možda i bolje i kvalitetnije nego na malim ekranima, može pratiti putem objava na društvenim mrežama, jer upravo su tamo izdvojeni najvažniji i ključni trenuci.

GALERIJA Naša poznata voditeljica prije 15 godina je izrekla sudbonosno da, sa suprugom je od studentskih dana

Oblak u službi zakona // HRT 1 - jedna ruža

Iako je temelje hrvatskih sapunica postavio HRT, danas po tom pitanju primat drže komercijalne televizije. S druge strane, kada je riječ o domaćoj produkciji, na HRT-u se uglavnom može pogledati nešto drugačiji i kraći format televizijskih serija. Popularnost su tako prošlih godina stekli, primjerice, "Crno-bijeli svijet" i "Dnevnik velikog Perice", a možda je, i to nezasluženo, ispod rada prošla serija "Oblak u službi zakona". Na HRT-u se emitira, naime, već treća sezona ove serije iza koje stoji autorski dvojac - Snježana i Goran Tribuson - poznati po seriji "Odmori se, zaslužio si". Serija je ponovno okupila poznata glumačka imena poput Ozrena Grabarića, Dijane Vidušin, Gorana Navojca i Ksenije Marinković, a serija prati policijskog narednika Nikolu Oblaka, kako na poslu, tako i u privatnom životu. No unatoč tome što su i kritičari i publika zaključili da serija ima šarm i potencijal, trenutno ne doseže razinu prethodnih hitova, što je šteta, s obzirom na to da je uvijek cilj na programu imati neku zanimljivu domaću produkciju, a ne strane reprize.

Krv nije voda // RTL 2 - pet kaktusa

U anale je hrvatske produkcije već, doduše ne po dobrome, ušla "Krv nije voda" pa iako je kroz godine postala doslovno sinonim za lošu glumu, i dalje se emitira na programu RTL 2. Kao da nema ništa bolje, iako bi doslovno bilo što bilo bolje. Nakon originalnih epizoda, koje su emitirane od 2011. do 2013. godine, uslijedile su nove epizode 2022. godine, a sveukupni je rezultat više od 250 epizoda koje se vrte i vrte i vrte u krug bez prestanka i bez ikakvog smisla.

VIDEO Emilija Kokić nekad i sad: Kako se poznata pjevačica mijenjala tijekom godina