FOTO Jelena Rozga u Šibeniku priredila večer za pamćenje, pogledajte atmosferu
Jelena Rozga sinoć je na šibenskoj Tvrđavi sv. Mihovila još jednom potvrdila zašto već tri desetljeća drži status jedne od najvoljenijih regionalnih pop zvijezda. U impresivnom ambijentu pod otvorenim ljetnim nebom, pred ispunjenim gledalištem, publika je uživala u večeri ispunjenoj emocijom, elegancijom i bezvremenskim hitovima.
Zablistala je u kratkoj crnoj čipkastoj haljini i sakou istog uzorka, koje je upotpunila srebrnim sandalama na petu, a cijeli njezin nastup bio je spoj profinjenosti i lakoće po kojoj je prepoznatljiva. Već od prvih taktova bilo je jasno da publiku čeka poseban glazbeni doživljaj.
Rozga je nastupila u pratnji sjajnog benda, gudačkog kvarteta i puhačkog trija, što je njezinim najvećim hitovima dalo novo, raskošno ruho. Dobro poznate pjesme dobile su orkestralnu dimenziju, zvučale su bogatije i emotivnije, a publika ih je pratila od prve do posljednje note.
Tijekom večeri nizali su se hitovi koji su obilježili njezinu karijeru, a publika ih je pjevala uglas, stvarajući atmosferu zajedništva kakva se rijetko viđa. Njezina neposredna komunikacija s publikom i topla energija dodatno su pojačali dojam intimnosti unatoč velikom prostoru tvrđave.
Ovim koncertom Jelena Rozga još je jednom pokazala kako izgleda spoj dugogodišnjeg iskustva, vrhunske produkcije i iskrene emocije na pozornici. U godini kada obilježava 30 godina karijere, Šibenik joj je priredio večer dostojnu tog velikog jubileja – a ona je uzvratila koncertom za pamćenje.