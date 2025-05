Ponovni susret djevojaka iz 'Gospodina Savršenog': 'Ne bih se s njom družila, ali možemo biti u istoj prostoriji'

Prvi tjedan 'Večere za 5' s kandidatkinjama iz showa 'Gospodin Savršeni' otvorit će instruktorica plesa Sarah, a na večeru joj stižu Ana, Glorija, Mia i Maida, s kojima se nije vidjela, a ni čula, otkad je napustila vilu na Rodosu. „Jako sam uporna osoba, ali moram priznati i da sam sramežljiva, iako plešem, sramežljiva sam i ne volim baš upoznavati nove ljude, ali što je tu je“, priznaje Sarah, koja je donedavno radila razne poslove kako bi zaradila vlastiti novac koji je uložila u otvaranje vlastitog brenda, a uz to je i influencerica. Plesom se bavi od djetinjstva kad su je roditelji upisali na ples te ističe kako joj je tjelovježba izrazito važna u životu.

„Ugodno sam iznenađena tko dolazi na večeru. Nisam sa svima ostala u dobrim odnosima, ali svakako ću se potruditi da svakoj pružim maksimum i da se sve osjećaju ugodno“, najavljuje večerašnja domaćica koja voli kuhati, ali ne smatra se vrhunskom kuharicom. Ja ću dati sve od sebe da uživaju i da možda izgladimo neke odnose od prije“, dodat će Sarah, koja će svoju večeru pripremiti s krastavcima, svježim krem sirom, avokadom, junetinom, krumpirom, tikvicama i kupinama. Maida neće skrivati kako je donekle skeptična u vezi ponovnog susreta sa Sarom, s kojom se u villi na Rodosu nije najbolje slagala. „Ja pretpostavljam, s obzirom na to da zna da ja ne jedem meso, da će pripremiti nešto za mene, mislim i ako ne pripremi, to govori dosta o njoj“, reći će Maida i dodati: „Baš me zanima kako će se danas ponašati i je li se promijenila nakon što je vidjela kako je izgledalo njezino ponašanje, hoće li malo stati na loptu ili će se nastaviti ponašati kao prije.“

„Nije to cura s kojom bih se ja družila, ali da možemo biti u istoj prostoriji i normalno komunicirati - što da ne, ako se promijenila, onda mislim da zaslužuje priliku“, zaključit će ususret večeri Maida. Kako će proći prvi susret djevojaka nakon showa i kako će se Sarah snaći u kuhinji - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Večere za 5' danas od 17.50 na RTL-u! Epizoda je dostupna odmah na platformi Voyo.

