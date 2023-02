Hus nakon priča o novom pjevaču Parnog valjka: 'Sredinom ožujka objavit ćemo sve novosti'

Točno mjesec dana prošlo je od prve godišnjice smrti Akija Rahimovskog, a iako su njegov lik i djelo nezamjenjivi Parni valjak već je duže vremena u potrazi za novim pjevačem. U kuloarima se može čuti da su trenutno tri imena u 'igri' da postanu novi pjevač legendarne grupe i barem donekle ispune prazno mjesto koje je Aki Rahimovski ostavio u bendu svojim preranim dolaskom. Među imenima koja se spominju kao izgledni Akijevi nasljednici je i ime mladog podravskog glazbenika i bivšeg pjevača grupe Gea Igora Drvenkara (31) koji je javnosti poznat i po svojim zapaženim nastupima u HRT-ovoj glazbenoj emisiji 'A strana'.

Članove benda Igor je navodno osvojio svojom specifičnom rašpom u glasu po kojoj je i Aki desetljećima na sceni bio prepoznatljiv. Sve su glasnije i priče da se Igor već pridružio bendu na probama, a u budućnosti bi, kako se priča, trebali nastupati pod nazivom “Parni valjak feat Igor”. Informaciju smo iz prve ruke pokušali provjeriti i s osnivačem Parnog valjka Huseinom Hasanefendićem Husom.

- Sredinom ožujka objavit ćemo i s publikom podijeliti sve detalje vezano za daljnje aktivnosti Parnog valjka, pa vas do tada molim za još malo strpljenja - rekao je za Večernji list Husein Hasanefendić Hus.

Inače, u glazbenim krugovima Igor dobro kotira pa mnogi smatraju da bi njegova energija, ali i sjajni scenski nastupi koje je izbrusio nastupima u mjuziklima mogli unijeti dodatnu energiju u Parni valjak. Igor nije prva osoba koja se spominje kao potencijalni Akijev nasljednik. Netom nakon smrti bilo je govora da će svog oca u bendu naslijediti Kristijan Rahimovski što je on odmah opovrgnuo jer ne želi 'graditi slavu' na imenu svog oca. - Moga Oca nitko ne može zamijeniti, pa tako ni ja. Ako me itko ikada negdje pozove da otpjevam pjesmu - dvije svoga oca, ja ću to uvijek rado i iz dubine ove svoje duše učiniti, ali ne namjeravam graditi svoju daljnju karijeru na očevu imenu, ako me razumijete... Ja ću, kad još malo odbolujem svoga oca i prikupim snagu, ući u studio i nastaviti dalje svojim putem, skladajući i pjevajući svoje pjesme, jer tako bi to i moj otac želio - istaknuo je Rahimovski mlađi nedugo nakon očeve smrti. Svoje obećanje održao je i tijekom velikog Parnog valjka i prijatelja 'Dovoljno je reći Aki' u Areni Zagreb kada je pred više od 15 tisuća ljudi otpjevao nekoliko pjesama, baš kao što je to učinio i mladi Filip Rudan koji čije se ime također spominjalo u kontekstu Akijevog nasljednika.

Nitko iz benda od tada do danas nije se službeno oglasio pa se čini da s konkretnim imenom novog pjevača Parnog valjka ipak ne žele izlaziti u javnost sve dok ne budu sigurni da je riječ o osobi koja prije svega to mjesto zaslužuje, koja je spremna svoju karijeru podrediti bendu i s njima nastaviti ispisivati nove stranice glazbene povijesti tamo gdje je Parni valjak stao nakon Akijevog odlaska.

