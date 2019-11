Huljić otkrio s kime mu je najteže surađivati, a progovorio i o 'cajkama' u Hrvatskoj

Neupitno jedan od najutjecajnijih tekstopisaca i skladatelja Tonči Huljić koji je zaslužan za lansiranje karijera mnogih glazbenih zvijezda na hrvatskoj estradi konačno je odlučio progovoriti o suradnjama koje su mu teške i bira li izvođače u odnosu na odsustvo skandala tijekom njihove karijere.

- Svaki put kad počnem pisati pjesme za Petra Grašu, poželim odustati (smijeh). On je jako specifičan i ima specifičan smisao za humor, a naš odnos bazira se na međusobnom vrijeđanju. U Dalmaciji važi pravilo po kojem ako nekog više vrijeđaš, to znači da ga više voliš. Ljudi koji dođu sa strane i vide naš razgovor misle da smo na pragu tuče - rekao je za Kurir Tonči.

Foto: Robert Anić/Pixsell

Kaže u nastavku da je toliko pjesama napisao da više ne zna što bi mogao pisati, a s druge strane mora pratiti trendove i sa svojim suradnicima uspio je nadvladati sve što je vrijeme donijelo. Na pitanje o odabiru izvođača s kojima surađuje i ovisi li to o tome jesu li ih prethodno pratili skandali poručuje da "on ima nos za prepoznavanje osoba kojima nisu potrebni skandali i afere".

- Nije im to potrebno i jednostavno su u svojoj potrebi da rade na glazbi i onome što osjećaju. Možete imati pompu iza i ispred sebe. Možete fotografirati sise i dupe, ali kada to padne, što ostaje? Možda veći broj grudnjaka. Evo, pogledajte Grašu. Pustio je bradu i izgleda tako kako izgleda, ali mu to nije naškodilo - obrazložio je Tonči kroz smijeh te otkrio zašto rijetko posjećuje koncerte svojih kolega.

- Nekad ne volim ni na svoj koncert otići i svirati, a kamo li da idem slušati tuđe. Takav sam tip jednostavno - objasnio je kratko, a potom se osvrnuo na "cajke" u Hrvatskoj i jesu li zabranjene.

- Nije istina da su zabranjene. Hrvatska je jedno od najvećih tržišta za takvu vrstu glazbe. Do skoro možda niste mogli čuti tu vrstu glazbe na televiziji ili radiju, ali sada se i to promjenilo. Prije godinu dana otvoren je radio u Zagrebu na kojem možete čuti samo takvu glazbu i vjerujte da je to jedna od najslušanijih glazbenih postaja - zaključio je na kraju Tonči.