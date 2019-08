Sin naših poznatih hitmejkera osvaja estradu: ‘Zbog te pjesme sigurno neću požaliti’

Ovog se tjedna nakon pune četiri godine pauze na scenu vratila Doris Dragović, koja je predstavila novi spot za pjesmu “Brod za nabolje”. Glazbu i tekst za ovu pjesmu potpisuje Huljić, no ne radi se ni o Tončiju ni o Vjekoslavi, nego o njihovu sinu Ivanu, koji posljednjih godina na najbolji način nastavlja obiteljsku tradiciju.

Uvijek prvo glazba

– Zadovoljan sam pjesmom, naravno da jesam i ne bi bila vani da ne mislim da je tako. Ali ima nekih pjesama koje bih, kada ih čujem sada, s odmakom, možda mijenjao malo. Ne vjerujem da će to biti slučaj s ovom, ma siguran sam da neće. A što se tiče kritika, nisam još komentare čitao, ali su iznimno pozitivni ovi što ih čujem tako da bih lagao da kažem da nisam zadovoljan – kazao nam je Ivan, koji je suradnju s Doris Dragović počeo još prije 10 godina kada joj je napisao većinu pjesama za album “Ja vjerujem”. Stoga se može reći da se njih dvoje poznaju “u dušu”, pa Ivanu nije bio problem napisati i ovu pjesmu.

– Isto toliko koliko ja poznajem nju, poznaje i ona mene. Ali tko god je Doris čuo kako pjeva, može reći da je čuo barem maleni dio njezine duše, ako je već ne poznaje - kaže Ivan, koji je prvo počeo pisati glazbu, a onda se okušao i kao tekstopisac. Tako i danas za svoje pjesme prvo napiše glazbu.

– Najprije glazba. Tako je bilo uvijek, od početka. Tekstove sam počeo pisati tek kasnije, kad druge nisam imao, i kada sam možda postao sigurniji da bih mogao to. Nije to stvar inspiracije kako često pitaju, rad je to, konstantni. I dandanas sam opušteniji kad netko drugi piše tekst, a rodila me ona koja to radi najbolje, samo ne mogu stalno igrati na tu kartu, moram graditi svoj put. Kada s nekim počinjem raditi, volim krenuti od nule i pisati točno ono što mislim da bi dotičnome trebalo. Zato će one „pjesme iz ladice“, a ima ih, vjerojatno u njoj i ostati – kaže Ivan.

Mlađem Huljiću nije lako graditi svoj put kada iza sebe ima slavne roditelje. To može biti i olakotna, ali i otežavajuća okolnost.

– Naravno da u startu zvuči kao olakotna okolnost jer su ti neka vrata odškrinutija i možda ljude zanima što ti to radiš, ali ja sam taj početak odradio. Sada su to usporedbe, a letvica je visoko stavljena.

Zajednički projekti

- Bio bih lud kada bi se na to samo obazirao, ali bilo bi glupo govoriti kako ne želim da me uspoređuju s njima, a ulazim na njihov teren. Uostalom, učio sam i dalje učim od njih – dodaje Ivan. Iza Huljićevih je i nekoliko zajedničkih projekata kao što je mjuzikl “Žuta minuta”. Ivanu je to bilo zanimljivo iskustvo.

U biti je to polumjuzikl ili predstava sa songovima tako da se dosta razlikuje od klasičnog mjuzikla, gdje je i libreto pjevan pa se rad nije bitno razlikovao od pisanja za druge izvođače. Osim što je bilo iznimno zabavno jer je takva i predstava, veli Ivan, koji je lani za svoj rad dobio i prvu nagradu. Publika na Splitskom festivalu proglasila je najboljom njegovu pjesmu “Mi protiv nas”, koju su pjevali Domenica i Damir Kedžo.

– To mi je bila prva nagrada, a i bila je točno desetljeće nakon što sam autorski prvi put bio na Splitskom festivalu s Doris i „Svit ne more znat“, tako da mi je draga. Ono što mi je još draže jest to što su „Mi protiv nas“ otpjevali Domenica i Kedžo koji su mladi izvođači. I to je ono zašto su Splitski, Zagrebački i maleni broj preostalih festivala važni, da se mladi ljudi i nove pjesme imaju gdje promovirati, što im nikada nije bilo teže nego danas. Znam da će me internet i YouTube pokušati zanijekati, ali stvarno je tako – ističe Ivan, koji je po struci magistar prava. No, diploma je zasad na čekanju.

– Nije diploma na početku bila u ormaru, bilo je nekih poslova nakon što sam diplomirao, ali zasad je u ormaru – kaže pomalo samozatajni Ivan, koji nema namjeru ni zapjevati kao njegova sestra Hana ili otac Tonči.

– Zar nije dovoljan jedan pjevač u obitelji Huljić – sa smiješkom će Ivan, koji ima puno glazbenih uzora. Kaže kako se ne ograničava glazbeno i sve bi htio poslušati, ali odgojio se na Beatlesima, Queenu, Bobu Dylanu, a posebno mu je drag autor Noel Gallagher. •