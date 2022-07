Hrvatski influencer otkrio koliko ga je koštala pizza: 'Evo vam račun koji moram platiti'

Influencer i Youtuber Filip Dejanović, mlađoj publici poznat po nadimku TheSikrt (23), sa svojim je pratiteljima na društvenoj mreži TikTok otkrio kako ga je pizza koštala 15.000 kuna. Filip je sa svojim pratiteljima podijelio snimku u duljini od jedne minute tijekom koje je objasnio što mu se dogodilo.

- Evo kako me je pizza koštala 15.000 kuna - započeo je te dodao da je prejako zagrizao pizzu i da je tako polomio zub.

- Da, zub mi se krenuo klimati - objasnio je, a zatim dodao da je bio izrazito tužan i šokiran kad mu je stomatologinja rekla da se to ne može popraviti.

- Pao sam u laganu fazu depresiju kad sam prvi put došao od stomatlologa i kad mi je rečeno da je to to od moga zuba i da ću ostati bez zuba, to mi je bila najtužnija vijest koju sam mogao čuti - ispričao je te kazao da je zbog toga imao mentalni slom. Nakon toga kazao da ga je to jako pogodilo, no da se nakon nekog vremena pomirio s time te počeo zezati na tu temu dok mu zub nije ispao. No nakon što mu je zub ispao, nije mu se svidjelo kako izgleda i odlučio je otići do liječnika kako bi to promijenio.

- Evo vam račun od 15.000 kuna koji moram platiti. Radio sam usput i ostale zube, ostalih pet koji su u blizini, jer je to bio najbolji način - objasnio je kako je vratio izgled svojem osmijehu te sa svojim pratiteljima podijelio račun čiji je iznos 14.744 kune.

Dodao je da trenutno ima privremene krunice, a nakon toga bi trebao dobiti prave, no to će potrajati još nekoliko mjeseci.

Inače, Filip je postao poznat po svojim objavama na YouTubeu gdje se često zezao s prijateljima i mlađim bratom. Na ovoj društvenoj mreži prikupio je više od 500.000 pretplatnika, dok ga na Instagramu prati više od 287.000 ljudi.

VIDEO Ukrajinci o odluci da će se Eurovizija 2023. održati u Velikoj Britaniji: 'Voljela bih da se održava u našoj mirnoj Ukrajini, da pobijedimo i u ratu'