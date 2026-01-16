FOTO Najstarijeg sina Slavena Bilića rijetko viđamo: Gaji poseban stil, a šuškalo se da je ljubio ovu manekenku

Slavnog nogometnog trenera Slavena Bilića posljednjih mjeseci gledamo u nešto drugačijoj ulozi. Naime, bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije trenerski posao nakratko je zamijenio onim voditeljskim, gdje razgovara s najvećim regionalnim i svjetskim sportašima u podcastu (Ne)uspjeh prvaka, koji je pokupio najveće pohvale kritike.

Osim što niže profesionalne uspjehe, Bilić je i otac petero djece, no njegov najstariji sin Leo, kojeg je dobio u prvom braku s pravnicom Andrijanom, uspješno izbjegava svjetla reflektora. Ovaj 29-godišnjak vodi samozatajan život, a zbog jedinstvenog stila i rijetkih pojavljivanja svaki put iznova zaokupi pažnju fotografa.

03.05.2025., Split, stadion Poljud - SuperSport Prva HNL, 33. kolo, HNK Hajduk - GNK Dinamo. Slaven Bilic Photo: Sime Zelic/PIXSELL Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Leo godinama njeguje prepoznatljiv rokerski imidž koji uključuje dugu kosu i brkove. Zbog tog osebujnog izgleda, mnogi komentiraju kako na prvu nije lako uočiti fizičku sličnost sa slavnim ocem. Dok je u mlađim danima bio opisan kao "ljepuškasti dečkić", s vremenom je izgradio karizmatičnu pojavu koja na svoj način podsjeća na rokerske dane samog Bilića.

FOTO Slaven Bilić derbi na Poljudu je pratio sa sinom Leom kojeg dugo nismo vidjeli u javnosti

Javnost ga je posljednji put imala priliku vidjeti u svibnju prošle godine, kada je s ocem pratio napeti derbi između Dinama i Hajduka. Fotografi su ih uhvatili u opuštenom razgovoru dok su komentirali zbivanja na terenu, a obojica su djelovali dobro raspoloženi. Takvi su zajednički trenuci u javnosti prava rijetkost.

Inače, Leo je najstarije od Bilićeve djece, a iz braka s Andrijanom, okončanog 2007., Slaven ima i kćer Alanu. Sreću je kasnije pronašao s Ivanom Đeldum, s kojom ima još tri kćeri. Prije nekoliko godina Leo je punio medijske stupce zbog navodne veze s manekenkom Laurom Jurčević, kćeri trenera Nikole Jurčevića, no o svom privatnom životu nikada nije javno govorio.