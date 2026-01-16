Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Poslušaj
ŽENSKA PRIČA

Poznata voditeljica, trenerica, chef i komičar o borbi protiv siječanjskog bluesa!

VL
Autor
Promo
16.01.2026.
u 10:46

Voditeljica i spisateljica Marijana Perinić će u prvoj ovogodišnjoj emisiji 13. sezone popularnog talk-showa Ženska priča, i to na temu ADIO, SIJEČANJSKI BLUES!, ugostiti poznate osobe iz hrvatskog javnog prostora: voditeljicu Barbaru Kolar, fitness trenericu Maju Ćustić, chefa Davida Skoku te komičara Davora Dretara Dreleta.

Siječanj je poznat kao najdepresivniji mjesec u godini, kada se brojni Hrvati suočavaju s viškom kilograma na vagi i manjkom eura na bankovnom računu, zbog čega će ovomjesečni gosti otkriti male tajne kako se nose sa izazovima te kojim metodama pribjegavaju kako bi preživjeli siječanjski blues: od skijanja, dalekih putovanja, treninga, prehrane, detoksikacije pa sve do dobrog, starog humora koji je siguran alat u borbi protiv tmurnih dana. Kako je talk- show poznat po opuštenoj atmosferi, zasigurno neće nedostajati i pitanja iz publike, koja svaki mjesec proaktivno sudjeluje u programu.

Ulaznice su rasprodane za svega tri sata od objave pozivnice, što dokazuje veliku potražnju, ali i potrebu pubike da se dobro nasmije i zabavi.

Peto ovosezonsko izdanje Ženske priče održat će se u klubu hrvatskih glazbenika SAX! (Palmotićeva 22, Zagreb), u utorak 20.siječnja 2025 u 20 sati, a sav prihod od ulaznica donirat će se Hrvatskom forumu protiv raka dojke Europa Donna Hrvatska.

Pozivamo sve posjetitelje da uživaju s nama u novoj Ženskoj priči, čija će 13. sezona trajati sve do srpnja 2026.

Snimak emisije će bit dostupan na youtube kanalu voditeljice Marijane Perinić u nedjelju 25.siječnja 2025.

Ključne riječi
Ženska priča Maja Ćustić Drele David Skoko Barbara Kolar

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!