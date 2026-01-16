Poznata voditeljica, trenerica, chef i komičar o borbi protiv siječanjskog bluesa!

Siječanj je poznat kao najdepresivniji mjesec u godini, kada se brojni Hrvati suočavaju s viškom kilograma na vagi i manjkom eura na bankovnom računu, zbog čega će ovomjesečni gosti otkriti male tajne kako se nose sa izazovima te kojim metodama pribjegavaju kako bi preživjeli siječanjski blues: od skijanja, dalekih putovanja, treninga, prehrane, detoksikacije pa sve do dobrog, starog humora koji je siguran alat u borbi protiv tmurnih dana. Kako je talk- show poznat po opuštenoj atmosferi, zasigurno neće nedostajati i pitanja iz publike, koja svaki mjesec proaktivno sudjeluje u programu.

Ulaznice su rasprodane za svega tri sata od objave pozivnice, što dokazuje veliku potražnju, ali i potrebu pubike da se dobro nasmije i zabavi.

Peto ovosezonsko izdanje Ženske priče održat će se u klubu hrvatskih glazbenika SAX! (Palmotićeva 22, Zagreb), u utorak 20.siječnja 2025 u 20 sati, a sav prihod od ulaznica donirat će se Hrvatskom forumu protiv raka dojke Europa Donna Hrvatska.

Pozivamo sve posjetitelje da uživaju s nama u novoj Ženskoj priči, čija će 13. sezona trajati sve do srpnja 2026.

Snimak emisije će bit dostupan na youtube kanalu voditeljice Marijane Perinić u nedjelju 25.siječnja 2025.