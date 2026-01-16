Toni je odustao na 13. pitanju; znate li tko je prije Hrvatske uveo euro?

Toni Marušić u kvizu Tko želi biti milijunaš? stigao je do 13. pitanja, koje je otvorio, no zatim je odlučio odustati. Nakon niza zahtjevnih pitanja i uz pametno korištenje džokera kući je otišao bogatiji za 18.000 eura.Emisiju je otvorio Bruno Grgurević, koji je netočno odgovorio na 11. pitanje i kviz napustio s 5.000 eura. Kvizašku priču Srđana Zelenkovića, koji je prešao prvi prag, gledatelji će moći pratiti u sljedećem izdanju kviza.

Bruno Grgurević, nastavljač iz prošle emisije, otvorio je novo izdanje kviza odgovarajući na 11. pitanje. Student kineziologije, koji je već stekao titulu magistra ekonomije, u slobodno vrijeme posvećen je trčanju, sudjelovanju u pub-kvizovima, učenju jezika i putovanjima. U prethodnoj emisiji Bruno je iskoristio sva tri svoja džokera pa je nastavak igre dočekao bez dodatne pomoći.

Pitanje za 10.000 eura glasilo je: Koje je najveće more Arktičkog oceana? Ponuđeni odgovori bili su: Bijelo, Barentsovo, Leptevsko i Grenlandsko more. Bruno nije znao odgovor, no s obzirom na to da nije imao što izgubiti, odlučio je pogađati. Odabrao je Leptevsko more, ali točan odgovor bio je Barentsovo. Time je natjecatelj završio svoj nastup u kvizu i emisiju napustio s osvojenim iznosom drugog praga – 5.000 eura.

Toni Marušić iz Zagreba, učitelj u osnovnoj školi, sljedeći je zauzeo vrući stolac nasuprot Tarika Filipovića. Prvog džokera, pitaj publiku, Toni je zatražio na 9. pitanju za 2.500 eura. Pitanje je glasilo: S kojim se "mjesecom" povezuje izreka "ad Kalendas Graecas"? Ponuđeni odgovori bili su: A – s hamburgom, B – s brandenburgom, C – s magdeburgom i D – s limburgom. Publika je glasovala prilično neodlučno: za odgovor A glasovalo je 7 posto, za odgovore B i C po 28, a najviše glasova, 37 posto, dobio je odgovor D. Ipak, rezultati publike nisu pomogli natjecatelju u donošenju odluke, a Toni nije bio siguran ni razumije li u potpunosti pitanje. Nakon duljeg razmišljanja i dvoumljenja, zatražio je i drugog džokera – zovi. Džoker je smatrao da je točan odgovor D – s limburgom. Iako mu ni tada pitanje nije bilo potpuno jasno, Toni je kao konačan odgovor naveo D. Srećom za natjecatelja, odgovor je bio točan te je osvojio 2.500 eura.

Tarik je zatim objasnio kako su kalende kod Rimljana označavale prvi dan u mjesecu, a Grci za taj dan nisu imali poseban naziv, pa se fraza "ad Kalendas Graecas" odnosi na datum koji nikada ne dolazi. Kao domaće inačice naveo je uzrečice "na sveto nigdarjevo" ili "na limburgu kad se majmuni šišaju". Za prelazak drugog praga Toni je zatražio i posljednjeg džokera. Pitanje za 5.000 eura bilo je: Koji se sirevi proizvode od mlijeka iste životinje? Ponuđeni odgovori bili su: A – gauda i pecorino, B – ementaler i brie, C – provolone i feta te D – roquefort i caprino.

Nakon džokera pola-pola u igri su ostali odgovori A i B. Natjecatelj se dvoumio, dok je Tarik zabavljao publiku i pritom očistio i svoje i natjecateljeve naočale. Toni se našalio kako je napokon progledao te je kao konačan odgovor naveo B – ementaler i brie, što se pokazalo točnim odgovorom na 10. pitanje. Pitanje za 10.000 eura glasilo je: Komu je najveći neprijatelj Sergej Orloff? Među ponuđenim odgovorima bili su: A – Texu Willeru, B – Martinu Mystereu, C – Harlanu Draki i D – Dylanu Dogu. Toni nije znao odgovor, pogađao je i kao konačan odgovor naveo je B – Martina Mysterea. Odgovor je bio točan, čime je osvojio 10.000 eura.

Na 12. pitanje za 18.000 eura Toni je točno odgovorio da se, prema predaji, kod bitke kod Salamine Eshil borio, Sofoklo je kao dječak slavio pobjedu, a Euripid je rođen na sam dan bitke. Na idućem, 13. pitanju Toni je odustao od odgovora i kviz napustio bogatiji za 18.000 eura. Pitanje za 34.000 eura glasilo je: Koja je zemlja 2015. uvela euro, posljednja prije Hrvatske? U ponudi su bili odgovori: A – Malta, B – Litva, C – Estonija i D – Slovačka. Da je pogađao, Toni bi odabrao Maltu, no točan odgovor bio je - Litva.

Srđan Zelenković iz Dubrovnika, posljednji natjecatelj u emisiji, svoj je nastup završio s osvojenih 150 eura. Njegov pohod na jackpot nastavit će se u idućoj emisiji, u kojoj će se suočiti sa šestim pitanjem za 300 eura, a na raspolaganju ima sva tri džokera.