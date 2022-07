Podcast obožavam jer “nema zabranjenih tema”, a savjetima mi pomažu Barbara Kolar i Ivan Vukušić

Široj javnosti Tomislav Marić (24), umjetničkog imena ToMa, postao je poznat prije tek nešto manje od godinu i pol dana kad se prvi put predstavio na pozornici Dore s pjesmom “Ocean of Love”. I to se pokazao kao sjajan potez jer iako nije uspio izboriti pobjedu i iskušati čari velike eurovizijske pozornice, ovaj mladi kantautor iz Livna počeo je uspješno graditi glazbenu, ali i novinarsku karijeru. Od rujna radi na Top Radiju gdje vodi i uređuje glazbeni podcast Top Music Desk u kojem mu u goste stižu neka od najpoznatijih glazbenih imena. Kako se snašao u novoj ulozi, zbog čega uživa u “formatu koji ne poznaje zabranjene teme” te koja iskusna voditeljska imena rado pita za savjet, ToMa nam je otkrio za naš Ekran.

Odnedavno vas gledamo u jednoj novoj ulozi, ulozi voditelja podcasta Top Music Desk na Top Radiju. Kako je i kada točno došlo do tog angažmana? Jeste li se dugo premišljali oko njega ili ste odmah shvatili da je upravo to ono što želite raditi?

Već od prošlog rujna dio sam ekipe Top Radija. Tu sam od prvog dana kako smo krenuli u eter. Isprva sam radio u News redakciji kao novinar i voditelj Vijesti. To je bio prirodan potez nakon mog rada i iskustva na Z1 Televiziji. Ali je isto tako prirodan potez bio iz svijeta politike prijeći u svijet glazbe i zabave čiji sam i sam dio. Meni je glazba oduvijek prva ljubav. Danas imati mogućnost raditi od 8 do 16 upravo posao vezan uz glazbu i paralelno graditi glazbenu karijeru zaista je neopisiva sreća. Ni sekunde nisam dvojio prelazak u zabavni dio Top Radija, mislim da ipak u tom dijelu mogu puno više pridonijeti kolektivu. Za glazbenim sam stolom od svibnja. Snimio sam i objavio pet emisija do sada, i plan je vratiti se u eter već od rujna kad kreće nova sezona našeg glazbenog podcasta.

Do sada ste ugostili brojne poznate. Koga planirate ugostiti u idućim emisijama? Imate li nekih posebnih želja?

Iako je brend Top Radija vezan na nešto stariju glazbu, drago mi je što je upravo moja emisija prilika da se u našem eteru predstave i naši domaći glazbenici. U mom su društvu do sada bili Bang Bang, Matija Cvek, Nela, Mia Dimšić i Grupa Meritas, a još ranije smo ugostili Psihomodopop, Aerodrom i Nenu Belana. Nastojim da Top Music Desk postane platforma za mlade generacije da predstave svoj rad i talent jer znam iz osobnog iskustva koliko glazbenik mora raditi i stvarati da bi dobio i svoj dio etera i medijskog prostora. Pa neka zato ova moja emisija bude pola sata zabave, beskompromisnih tema, kvalitetnih sugovornika i ono što je najbitnije - dobre glazbe. Srećom Top Radio je jako dobro umrežen i sa stranim glazbenicima, velikim zvijezdama koje su svoje karijere odavno zacementirali. Želja mi je da, ako netko od njih krene put Hrvatske, napravi pauzu u našem studiju i kaže koju suvislu i pametnu na naš mikrofon. O konkretnim imenima možda bolje ne govoriti. Hvalit ćemo se nakon što realiziramo.

Foto: TOP RADIO

Birate li sami goste koje ćete pozvati u studio ili je to ipak odluka koju donosite u dogovoru s uredništvom?



Osim što sam voditelj projekta, ujedno sam i urednik tako da imam tu slobodu sam birati i dovoditi gost u TOP MUSIC DESK. Ali, kolegijalnost je uvijek na prvom mjestu i nikada ne bih povukao potez prije nego ga provjerim sa svojim kolegama i urednicima na radiju. Ja sam još pomalo zelen i svoju poziciju na radiju ne uzimam zdravo za gotovo. Imam priliku raditi s najiskusnijim ljudima iz branše pa mislim da bih bio lud kad ne bih iskoristio priliku pitati za savjet Barbaru Kolar, Tamaru Loos ili Ivana Vukušića...



Tko je od gostiju koji su prošli kroz Top Music Desk ostavio najveći dojam na vas? Postoji li netko tko vas je potpuno iznenadio svojom pojavom i pokazao se u jednom sasvim drugačijem svijetlu nego što ste očekivali?

Iako sam odranije upoznat s radom svih svojih dosadašnjih gostiju i s razlogom sam ih izabrao kao prve svoje goste, moram biti potpuno iskren i reći da su me najviše razoružale cure iz Meritasa. Iako znam veliku većinu njihovih pjesama odavno, nisam imao priliku nikad čuti ih uživo. A kad su prvi put zapjevale u našem studiju, na par trenutaka sam bio na samoj granici da pustim suzu. I to govorim bez neke pretjerane patetike. Neka posebna emocije se rodila tog dana u studiju i ostao sam očaran i oduševljen.

Pred kamerama djelujete dosta spontano i opušteno, no je li to doista tako? Može li se biti dovoljno opušten pred kamerama, ako tome ne prethodi dobra i detaljna priprema? Kako se vi osobno pripremate za podcast? Koliko traju pripreme?

Iskustvo me naučilo da pretjerana priprema i pitanja napisana na papiru ubijaju spontanost u trenutku. Prije svakog snimanja dobro proučim osobu koja mi stiže u goste, ali pitanja si ne zapisujem jer mislim da me to stavlja u određene granice i ne dopušta da razgovor ide prirodno u smjeru u kojem želi ići. Volim da se teme rađaju same od sebe, u trenutku, neplanirano. Naravno da postoje određene stvari koje znam da ću pitati i koje su isplanirane, ali to u konačnici bude jedno do dva pitanja po gostu. Ostalo je sve emocija koju da sugovornik. Pa smo tako znali završiti na vjenčanju Lare i Hrvoja Prskala, do toga da je Nela najavila veliki koncert u Crnoj Gori za koji se još nije javno znalo. Uostalom, ekskluzivne vijesti i informacije se ne mogu planirati, njih se slučajno sazna u eteru.

Foto: TOP RADIO

Čime vas posebno privlači format podcasta? Jeste li i ranije pratili takve formate u Hrvatskoj, ali i inozemstvu te čiji vam se podcasti najviše sviđaju?

Podcaste nisam slušao niti pratio. Znao sam za njih i bio sam upućen u materiju - što su i koja im je svrha. I upravo taj podatak koja im je svrha najviše me i privukla. Po čemu se razlikuju klasični talk showovi i podcasti? Podcast ne poznaje zabranjene teme. Podcast dopušta sve. On propitkuje ono što nije pitano, on ulazi tamo gdje se nije ušlo. Nerijetko podcasti u Americi završe svađom voditelja i gosta, ali ne zbog ljutnje i agresije nego zbog različitih stavova. I to podcast trpi. On je tu da se kaže sve što se ne može reći u ostalim formatima i ne podilazi gostu. Naravno, meni je drago da se nisam našao u toj situaciji i da kod mene sve teče lijepo i kulturno i želim da tako ostane.

Svoje ste prve novinarske korake napravili, ako se ne varam, na Z1 televiziji gdje ste radili kao voditelj vijesti. Je li taj angažman još aktualan ili ste se u potpunosti posvetili novim poslovnim, ali i glazbenim izazovima?

Poslovni sam put u potpunosti nastavio na Top Radiju. Zahvalan sam na svom iskustvu i svemu što sam naučio na televiziji. Taj dio svog života rado nosim u srcu i nosit ću i dalje. Ali, vrijeme je došlo za neke nove pothvate i iskustva koja evo skupljam na Top Radiju. S druge strane, posao na radiju puno je bliži mojoj želji da se ostvarim kao glazbenik. Svaki dan i cijeli dan sam okružen glazbom i to mi puno više odgovara duševnom i tjelesnom miru.

Foto: TOP RADIO

Nedavno je svjetlo dana ugledao i vaš novi singl “Pero na dlanu” koji je odmah osvojio publiku. Singl je to kojim ste predstavili i svoju novu ekipu predvođenu Matijom Cvekom. Kako je došlo do tog zaokreta? Ranije ste surađivali sa švedskim autorima, zbog čega ste se sada odlučili okrenuti našim ljudima?

Prošlo je evo mjesec dana otkako sam objavio novu pjesmu i na neki način otpočeo novo poglavlje kad je moja glazba u pitanju. Odlično sam iskustvo imao sa švedskim producentima s kojima sam radio dosadašnje pjesme, ali sam osjetio da sam malo pobjegao od sebe i izgubio svoj osobni pečat u glazbi. A glazbenik mora biti svoj i iskren. I prvenstveno je to bio razlog promjene kreativnog tima. Dogodila se autorska suradnja s Matijom vrlo spontano, kroz privatna druženja. I zapravo mislim da je se to sve s razlogom dogodilo, da je negdje odavno bilo upisano u zvijezdama. Matija je izniman glazbenik, pjevač i autor i ogromna mi je čast imati njegove riječi i glazbu u svojoj diskografiji. Ljudi su ovu pjesmu prihvatili s oduševljenjem i svaki dan dolazi do sve više ljudi. I volio bih da tako i nastavi. Neka dira srca, nek budi emocije kod ljudi - za to je i napisana.

Iza vas su i dva nastupa na Dori. Planirate li i iduće godine okušati svoju sreću na tom natjecanju? Vjerujete li da bi to mogla biti 'treća sreća' ili više nemate takvih ambicija?



Možda će i biti treća sreća za odlazak na Eurosong, ali neće biti iz trećeg uzastopnog pokušaja. Dao sam si dvije prilike i tu ću stati na neko vrijeme. Čekam da se dogodi neki novi wow kreativni trenutak iz kojeg će se roditi ta pjesma za Doru. Kad će to biti ne znam, ali se nadam da će biti jednog dana. Eurosong je ostao moja želja, a ja sam tip koji uvijek trči za tim željama dok ih ne uhvatim. Valjda ću i ovu uhvatiti jednog dana.



Posljednji put razgovarali smo u veljači prošle godine, a u intervjuu ste najavili i vjenčanje sa svojom partnericom Marinom s kojom uskoro slavite i prvu godišnjicu braka. Kako je protekla prva godina? Što se promijenilo u odnosu na ranije?



Brak je mrak. Ostalo je sve isto. Dugo smo mi skupa i previše se znamo da bi se nešto promijenilo u jednom danu. Ali, svakako najljepši dan u mojemu životu. Kao što kaže tekst pjesme za prvi ples: "Sve što je dobro, ono što vrijedi - imamo tu, tek najbolje slijedi....."

Već smo ozbiljno zagazili u ljetnu sezonu. Kakvi su vaši planovi za ljeto? Gdje ćete ga provesti?

Sretan sam što mogu reći da je ovo ljeto radno! Datumi se lagano popunjavaju, sviramo na sto strana i drago mi je da se javlja interes kod ljudi za moje stvari i moju glazbu. To mi je najljepši dio glazbenog puta- odnos s publikom i svima onima koji će nakon slušanja moje glazbe postati #TimToma. Uz to, odmor je obavezan... Jadran će i ovo ljeto poslužiti kao osvježenje. A, kad sunce malo zađe, kad krenu jesenje kiše opet idem za London jer jednostavno obožavam taj grad.

