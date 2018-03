Hrvatska Lady Gaga predstavlja emotivni singl 'Kraljica'

Alex Ognjena pjevačica je koja apsolutno opravdava titulu hrvatske Lady Gage i mlade Josipe Lisac, kako su je mediji već prozvali, a novim spotom za kantautorski singl to i dokazuje.

Iako joj je ovo prvi puta da je sama napisala i tekst i glazbu za vlastitu pjesmu Alex već priprema album također vlastitih pjesama i time dokazuje da je ime koje ćemo sve češće čuti u glazbenom svijetu.

Tekst i glazba za pjesmu „Kraljica“ nastali su u trenucima kada je bila najviše shrvana od boli te opisuje sve duboke emocije koje je tada prolazila. Time se Alex Ognjena dodatno otvara svojoj publici i dijeli sa njima ono najintimnije- ljubavnu bol i nemoć.

Aranžman i produkciju pjesme i dalje potpisuje Tihomir Preradović, a spot je također nastao pod producentskom palicom Alex Ognjene u suradnji s OHT Productions. Pošto je svestrana umjetnica spot doživljava kao dodatni medij izražavanja pa ni ovoga puta nije izostalo pravo modno i plesno iznenađenje.

[video: 24321 / ]

U spotu koji je prepun simbolika nam pokazuje i svoju veliku ljubav- ples- na u Hrvatskoj do sada neviđeni način plesa s brašnom u kojem njena baletna, nježna strana dolazi do izražaja. I tako se izmjenjuju tri lika Alex- jedna je nježna balerina koja pleše u brašnu i odaje nam tajne iz njenog odnosa s muškarcem života, druga je umjetnica u kreaciji inspiriranoj konjem (made by poznata kostimografkinja Iva Šimunović Lisak) koja prikazuje Alex kakvom ju javnost već poznaje i na kraju kraljica koja predstavlja ono što bi ona željela jednoga dana biti svom odabraniku srca.

„Nije lako otvoriti srce javnosti i napisati riječi i glazbu koja će ogoliti srce i dušu i pokazati svu moju ranjivost, ali znam da je mnogo onih koji će se moći poistovjetiti s mojim osjećajima. Nadam se da će i ova pjesma veličati ljubav jer čak i sada ideja mi nije raditi od ljubavi patetiku, upravo suprotno, čak i nesretna ljubav čini me ponosnom što sam iskusila nešto tako rijetko, uzvišeno i divno kao što je ljubav.“ kaže Alex koja singlom „Kraljica“ najavljuje aktivniju prisutnost na glazbenoj sceni.