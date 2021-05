HRT-ova voditeljica iznenada završila na Hitnoj pa upozorila na veliki problem: 'Ne ignorirajte simptome'

Povišeni krvni tlak ili hipertenzija tiha je i podmukla bolest koja iz godine u godinu uzima sve više maha. Teško ju je prepoznati jer u mnogim slučajevima oboljeli počinju primjećivati simptome tek kada je bolest već uznapredovala. Da hipertenzija može uzrokovati probleme na svojoj se koži uvjerila i HRT-ova voditeljica i urednica Maja Njirjak koja je zbog problema s povišenim tlakom prošli petak završila na hitnom prijemu zagrebačke bolnice Sveti Duh.

- Ljudi, mjerite tlak!!! Živjela sam u uvjerenju kako ću doživotno imati niski, mladenački tlak... Nisam ni prepoznala sve simptome... Pripisivala sam ih stresu, umoru, koroni, potresu... I sve to ide u paketu - ali tijelo se borilo na svoj način.. - započela je Maja pa otkrila da joj je nakon što je stigla u bolnicu vrijednost sistoličkog tlaka bila čak 210, a potom su joj izmjerili 190/125.

Foto: Privatni album

Osvrnula se i na medicinsko osoblje koje je tog dana bilo u smjeni. - Skidam kapu svakom članu medicinskog osoblja koje je radilo između 18 i 23.30 toga dana... 70 pacijenata sam nabrojala samo u tom periodu. Hvala im što su mi pomogli i dali terapiju. Danas sam dobila na 24 sata novog frenda, Holter mu je ime. I ne, nije cool modni dodatak, iako ima zgodnu torbicu.. Ljudi te na cesti i u tramvaju u pravilu gledaju kao da si 'bombaš'. Čuvajte se i obratite pozornost na sve simptome tlaka - upozorila je voditeljica emisije Art a la carte.

Maju smo nazvali i za komentar, a ona nam je tek kratko poručila da je trenutno na pretragama te da je svojim statusom prije svega htjela motivirati ljude da počnu voditi brigu o svom zdravlju i mjerenju tlaka jer oboljeli od hipertenzije godinama ne moraju osjećati nikakve simptome sve dok se dođe do oštećenja ciljnih organa.

Foto: HRT

Ispod Majine Facebook objave odmah su se zaredali komentari pratitelja koji su joj pružili podršku, a voditeljica nam je i sama priznala kako ju je iznenadio broj njezinih prijatelja koji se i sami bore s ovim problemom. To ni ne čudi jer prema procjenama, koje je na svojoj stranici objavio HZJZ, četiri od deset odraslih osoba iznad 25 godina u svijetu ima povišeni krvni tlak. Gotovo 50% osoba s hipertenzijom ne zna da ima povišeni krvni tlak, a pola onih koji znaju za svoj povišeni tlak ne uzimaju adekvatnu terapiju niti mijenjaju svoje životne navike. Uzevši sve u obzir to znači da 75% populacije s povišenim krvnim tlakom na razini svijeta, ima veliki rizik za razvoj bolesti srca, moždani udar, bolesti bubrega i iznenadnu srčanu smrt. Redovito mjerenje tlaka prvi je korak u postavljanju dijagnoze hipertenzije i praćenju učinka terapije, a na to je još 2005. godine upozorila i Svjetska liga za borbu protiv hipertenzije koja je 17. svibnja proglasila Svjetskim danom hipertenzije i do tada kontinuirano radi na osvješćivanju javnosti o ovoj podmukloj bolesti.

VIDEO Pogledajte Večernjakovu desetku s Nikom Turković