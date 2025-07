HRT-ov reporter podijelio svoju intimu o kojoj baš i ne govori: 'U stare dane, stigla i meni dijagnoza'

Jedno od najprepoznatljivijih lica popularne domaće mozaične emisije "Dobro jutro, Hrvatska" svakako je reporter Šime Kovačević. Svojim javljanjima uživo, koja ponekad uključuju i malu grešku, Kovačević je gledateljima pokazao ljudsku, simpatičnu stranu novinarstva, zbog čega je postao omiljen. Slično svojoj kolegici Mirti Šurjak, i ona nerijetko improvizira u svojim nastupima, čime ova emisija dobiva onu posebnu atmosferu koja je čini toliko voljenom među gledateljima. "Često pogriješim jer mi jezik bude brži od mozga", priznao je Šime Kovačević u razgovoru za tportal, otkrivajući pritom dvije stvari koje javnost možda ne zna o njemu.

"Ja sam hiperaktivac. U moje vrijeme to se jednostavno zvalo ‘živo dijete’. No, zahvaljujući mojim nećacima koji danas imaju dijagnozu hiperaktivnosti, moja mama je jednom, kroz smijeh, rekla: ‘Pa oni su isti kao on kad je bio mali!’ I eto, u starijim godinama, stigla je i meni dijagnoza. Sada sve ima smisla", uz osmijeh je rekao Kovačević.

Drugi zanimljiv detalj koji je otkrio bio je vezan uz disleksiju: "Mislim da imam blagu disleksiju. Često zamijenim slova, ponekad čak i imena sugovornika – znam da to nije profesionalno, ali ljudi mi uvijek oproste. Čak im bude simpatično. Kažu: ‘Ma to je samo tvoj hiperaktivni, malo ubrzani mozak’", dodao je uz šalu, pokazujući svoj prepoznatljiv, duhoviti pristup.

Osim njega, emisiju Dobro jutro, Hrvatska obogaćuje i kolegica Regina Zubanović, koja je svojom posebnom osobnošću također osvojila srca gledatelja. Nedavno je, u skladu s najavom koju je dala, sjela na motor i uživo se javila iz programa, što je bila jedna od onih zabavnih situacija koja je dodatno začinila emisiju. "Jedno od onih baš zabavnih javljanja za Dobro jutro, Hrvatska," napisala je Zubanović na svom Instagram profilu, dodajući još jednu posebnu dimenziju emisiji koju svi obožavaju.