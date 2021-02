Horor u Africi! Holivudska glumica teško ozlijeđena, lokalci joj spasili život

Glumica Ashley Judd (52) rekla je da je mogla umrijeti ili izgubiti nogu bez pomoći mještana koji su joj priskočili u pomoć kad je pretrpjela ozbiljne ozljede prilikom pada u afričkoj prašumi.

Holivudska zvijezda, najpoznatija po filmovima poput "Vrućina" i "Dvostruka opasnost", slomila je nogu na četiri mjesta i pretrpjela oštećenje živaca u incidentu u Demokratskoj Republici Kongo.

Dijeleći slike i podužu objavu na društvenim mrežama, Judd je rekla da je pet sati provela "u iskonskoj boli" na tlu prašume prije nego što su joj kosti vraćene natrag u položaj kako bi mogla biti pomaknuta. Potom su je nosili tri sata na zemljani put prije nego što su je šest sati prevozili motorom.

Foto: Instagram

Glumica je otputovala u zemlju kako bi sudjelovala u istraživačkom kampu koji se bavio majmunima bonoboima.

"Prijatelji. Bez moje braće i sestara iz Konga, moje unutarnje krvarenje vjerojatno bi me ubilo i izgubila bih nogu.Budim se plačući u znak zahvalnosti, duboko dirnuta svakom osobom koja je doprinijela nečemu što je dalo život i spasilo duh tijekom moje iscrpljujuće 55-satne odiseje ", rekla je u svojoj objavi na Instagramu.

Opisujući one koji su joj pomagali kao "heroje", Judd je pohvalila pomagače po imenu Dieumerci i Papa Jean, koji su je tješili i liječili odmah nakon nje. Dvojica muškaraca - Didier i Maradona također su joj pomogla da se spasi, rekla je.

"Didier je vozio motor", napisala je. "Sjedila sam okrenuta unatrag, a njegova leđaa bila su moj naslon. Kad bih počela klonuti, onesvijestiti se, pozvao bi me da se pridignem kako bih se naslonila na njega.

"Maradona se vozio na samoj stražnjoj strani motocikla. Držao mi je slomljenu nogu ispod pete, a ja sam s dvije ruke držala slomljeni gornji dio. Zajedno smo to radili 6 sati na nepravilnom, razbarušenom i napucanom zemljanom putu, kazala je Judd i zahvalila se

ženama koje su joj pomogle:"Žene! Moje sestre koje su me držale. Blagoslovile su me."

U prethodnom postu zvijezda se opisala kao "žena iz divljine", ali rekla je da se "nesreće događaju".

Judd je poznata po svom radu u filmovima i na televiziji te kao aktivistica. Također je bila jedna od prvih žena koja je javno optužila osramoćenog filmskog mogula Harveyja Weinsteina za seksualno napastovanje.