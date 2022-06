Holivudski miljenik žena otkrio: 'Bio sam izgubljen i ovisan o kokainu, borio sam se s manjkom samopoštovanja'

Američki glumac Bradley Cooper (47) gostovao je u podcastu SmartLess kod Jasona Batemana, Willa Arnetta i Seana Hayesa te otkrio kako je shvatio da ima problem s drogom i alkoholom, a sve je krenulo kada je počeo dobivati prve uloge.

-Bio sam tako izgubljen i bio sam ovisan o kokainu. Presjekao sam Ahilovu tetivu odmah nakon što sam dao, odnosno dobio otkaz na seriji Alias- kazao je glumac te rekao kako se borio s ''manjkom samopoštovanja''.

-Imao sam sreću da se to dogodilo kad sam imao 29 godina. Mislio sam da sam uspio kad sam dobio reklamu za Wendy's. Ali definitivno sam nisam to osjećao. Preselivši se u Los Angeles za seriju Alias, osjećao sam se kao da sam se vratio u srednju školu: nisam mogao ući ni u jedan klub, nijedna me djevojka nije htjela pogledati. Bio sam totalno depresiva- dodao je glumac te otkrio kako je tako bilo sve do filma ''Mamurluk''.

-Imao sam 36 godina kada sam radio Mamurluk tako da sam morao proći kroz sve te stvari prije nego što je slava uopće ušla u moje život na svakodnevnoj razini. Dakle, sve se to dogodilo prije svega toga- objasnio je Cooper, a 2009. godine shvatio je da je na ''putu uništenja''.

Dodao je i kako ga je 2004. godine Will Arnett došao posjetiti u njegov dom kako bi vidio je li dobro, a kada je shvatio da cijeli dan nije izveo svoje pse, zabrinuo se za njegovo psihičko zdravlje.

-Tada sam prvi put shvatio da imam problem s drogom i alkoholom. To mi je Will rekao, nikad to neću zaboraviti. To mi je promijenilo cijeli život. Definitivno sam napravio velike pomake od 29. do 34., kad sam barem mogao stati ispred nekoga i disati, slušati i pričati. Will je razlog, on je preuzeo taj rizik teškog razgovora sa mnom u srpnju 2004. godine, zbog njega sam odlučio promijeniti svoj život- kazao je Cooper.

