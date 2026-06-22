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Lana Jurčević urnebesnom snimkom prikazala život s dvoje djece: 'Nisam vjerovala kad su mi ovo pričali'

Foto: Instagram
1/12
VL
Autor
Vecernji.hr
22.06.2026.
u 07:00

Na snimci Lana mirno leži u krevetu i s osmijehom promatra svoju tek rođenu kćerkicu Meli, stvarajući prizor čiste majčinske sreće. Međutim, idilu u potpunosti narušava zvučna kulisa. Iz druge sobe, naime, dopiru autentični zvukovi dječjeg kaosa - vrištanje, vikanje i lupanje, koji vjerno dočaravaju izazove s kojima se ona i njezin partner Filip Kratofil svakodnevno susreću otkako je u njihov dom stigla druga beba

Ja s bebom dok se tata bori s toddlericom u drugoj sobi", stoji u opisu kratkog videa koji je pjevačica Lana Jurčević objavila na svom Instagram profilu i izazvala oduševljenje. Na snimci Lana mirno leži u krevetu i s osmijehom promatra svoju tek rođenu kćerkicu Meli, stvarajući prizor čiste majčinske sreće. Međutim, idilu u potpunosti narušava zvučna kulisa. Iz druge sobe, naime, dopiru autentični zvukovi dječjeg kaosa - vrištanje, vikanje i lupanje, koji vjerno dočaravaju izazove s kojima se ona i njezin partner Filip Kratofil svakodnevno susreću otkako je u njihov dom stigla druga beba.

"Ja umirem od smijeha jer je ovo živa istina!! Nisam vjerovala kad su mi pričali da klinci podivljaju kad beba dođe doma! Tko nije imao toddlera (dijete od jedne do tri godine), u isto vrijeme kad i malu bebu ne zna što je propustio", napisala je Lana u iskrenom opisu objave. Dodala je i duhovitu opasku o karakterima svojih kćeri: "Pogotovo ako imaju djecu ‘jakog karaktera’ kao što je naša Mayla. A Meli… za sad djeluje baš kao i njeno ime - medena, slatka i blaga. Vidjet ćemo još, to be continued".

Podsjetimo, Lana je u studenom 2023. godine rodila prvu kćer, Maylu Lily, a u travnju 2026. obitelj se proširila za još jednu članicu, malenu Meli. Upravo je ta mala dobna razlika stvorila dinamičnu situaciju koju poznaju mnogi roditelji, a pjevačica ju je odlučila prikazati na humorističan i realan način. Iako se privremeno povukla s glazbene scene, gdje je poznata po energičnim nastupima, kako bi se posvetila majčinstvu i svom uspješnom kozmetičkom brendu La Piel, Lana putem društvenih mreža redovito dijeli trenutke iz obiteljskog života, često s dozom sirove iskrenosti koja nailazi na sjajne reakcije publike.

Ova objava izazvala je lavinu komentara, a u virtualnom prostoru ispod videa razvila se prava rasprava roditelja koji su se odmah prepoznali u Laninoj situaciji. "Suosjećam sestro", "Trenutno isto tako, beba dođe kao odmor", "U životu se nisam više umorila nego na drugom porodiljnom", samo su neke od poruka podrške koje pokazuju koliko je tema pogođena.

*uz pomoć AI-a
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Ključne riječi
humor obitelj mama i beba mama Beba pjevačica Lana Jurčević showbiz

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