Robert De Niro zadao novi udarac Trumpu: Voljeti Ameriku danas je kao da zlostavljana žena voli nasilnika

Hollywoodska legenda Robert De Niro pokrenuo je još jedan žestok verbalni napad na Donalda Trumpa, ustvrdivši kako Sjedinjene Američke Države više nisu zemlja koju može voljeti dok je predsjednik na vlasti. Osamdesetdvogodišnji oskarovac svoje je oštre komentare iznio tijekom događaja "Rise Up, Sing Out" u njujorškom Town Hallu, organiziranom kao svojevrsni protuprogram proslavi Trumpova 80. rođendana. Pred krcatom dvoranom, De Niro je ponudio sumornu i snažnu metaforu kako bi opisao svoj odnos prema domovini pod trenutnom administracijom. "Naša zemlja trenutno i nije toliko vrijedna ljubavi", rekao je. "Mrzim što ovo moram reći, ali voljeti našu zemlju počinje zvučati kao kada zlostavljana supruga kaže da voli svog zlostavljača." Ova usporedba, koja je odjeknula dvoranom, postavila je ton za govor koji nije štedio nikoga, a najmanje američkog predsjednika.

De Niro je zatim detaljno obrazložio razloge svog dubokog razočaranja, nabrajajući niz politika i postupaka za koje smatra da su uništili duh zemlje koju je nekoć poznavao i cijenio. Njegova optužnica bila je duga i precizna. "Ne mogu voljeti zemlju koja započinje glupe i nehumane ratove, ubijajući tisuće nevinih i neizravno uzrokujući smrt i patnju milijuna drugih", izjavio je glumac, izazivajući odobravanje publike. Nastavio je s kritikama na račun unutarnje politike, osudivši ukidanje zdravstvene zaštite za milijune Amerikanaca. Taj je novac, prema njegovim riječima, preusmjeren kako bi se "obogatili prijatelji iz klase Trump-Epstein". Nije se zaustavio na tome, već je osudio i slanje "maskiranih milicija da pucaju na građane na ulicama, muče naše susjede i razdvajaju obitelji", aludirajući na kontroverzne metode imigracijskih službi i policijskih snaga.

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Svoju najoštriju kritiku sačuvao je za samog predsjednika, kojeg je bez oklijevanja etiketirao kao "rasističkog, mizoginog, ksenofobičnog tiranina". U kulminaciji svog govora, koji je publika prekidala dugotrajnim pljeskom, De Niro je iznio svoj konačni zaključak. "Dopustite mi da to jednostavno kažem: ne mogu voljeti zemlju koju vodi Donald Trump. I njemu poslušan, ulizivački Kongres." Ipak, unatoč žestokoj retorici, inzistirao je na tome da njegova frustracija proizlazi iz duboke ljubavi prema Sjedinjenim Državama, a ne iz odbacivanja. Svoj je nastup završio s nostalgičnom i emotivnom porukom nade. "Veći dio svog života, naravno, volio sam ovu zemlju. Sjedinjene Američke Države primile su moje pretke imigrante. Meni, mojoj obitelji i sugrađanima pružile su tako bogate prilike i izvanredne slobode. Želim ponovno voljeti svoju zemlju. Želim svoju zemlju natrag."

Tijekom svog govora, De Niro je pokazao i svoju duhovitiju, ali jednako oštru stranu, podsjetivši publiku na kultnu scenu iz svoje komedije "Ponoćna utrka" iz 1988. godine. Izjavivši da je gotovo "apsolutist po pitanju slobode govora", objasnio je da na govor koji mu se ne sviđa odgovara vlastitom slobodom govora. "Dopustite mi da vam dam primjer. Kada čujem Trumpa da kaže, kao što je rekao prije nekoliko dana, 'Ne razmišljam o financijskoj situaciji Amerikanaca, ni najmanje', ja kažem: 'Začepi, je*ote!'", ispalio je De Niro, na što je publika erumpirala odobravanjem i smijehom. Potom je pozvao publiku da mu se pridruži, navodeći još jednu Trumpovu izjavu: "U srijedu je Trump rekao: 'Volim inflaciju'". Zajedno s dvoranom, De Niro je skandirao svoju slavnu filmsku rečenicu, pretvarajući politički skup u trenutak kolektivne katarze.

Ovaj istup samo je posljednje poglavlje u dugogodišnjem i izrazito javnom sukobu između glumačke ikone i političara. De Niro se tijekom godina profilirao kao jedan od najglasnijih i najupornijih Trumpovih kritičara u Hollywoodu, koristeći gotovo svaku javnu priliku, od dodjela nagrada do televizijskih intervjua, kako bi osudio njegovo vodstvo. Njegovi napadi postali su samo intenzivniji nakon Trumpovog ulaska u Bijelu kuću i ponovnog reizbora, a glumac je često uspoređivao Trumpovu retoriku s onom mafijaških šefova koje je tako uvjerljivo glumio na filmskom platnu. Za De Nira, čini se, ovo nije samo političko neslaganje, već osobna misija obrane onoga što on smatra temeljnim američkim vrijednostima.

S druge strane, Donald Trump nikada nije bio osoba koja bi kritiku ignorirala. Svaki De Niroov napad bio je praćen brzom i jednako žestokom reakcijom s predsjednikove strane, najčešće putem njegove društvene mreže Truth Social. Nakon jednog od glumčevih govora ranije ove godine, Trump je De Nira nazvao "bolesnom i dementnom osobom s, vjerujem, ekstremno niskim kvocijentom inteligencije, koja apsolutno nema pojma što radi ili govori". U istoj objavi, Trump je napisao: "Kada sam ga gledao kako se slama u suzama sinoć, kao što bi to učinilo dijete, shvatio sam da je možda čak i bolesniji od Lude Rosie O’Donnell". Ova verbalna razmjena vatre postala je konstanta američkog javnog života, simbolizirajući duboku polarizaciju koja je zahvatila zemlju.

Događaj u New Yorku, koji je organizirao Odbor za Prvi amandman, okupio je i druge istaknute osobe iz svijeta zabave, uključujući Jane Fondu i Juliju Roberts. Roberts je također održala emotivan govor, pozivajući okupljene da se ne isključuju iz politike unatoč zamornom i često obeshrabrujućem ciklusu vijesti. "Svi se osjećamo kao: 'Ne mogu upaliti vijesti, ne želim to čuti'", rekla je. "Ali moramo čuti; moramo se s tim suočiti." Njena poruka, kao i De Nirova, bila je usmjerena na mobilizaciju građana i pružanje otpora politikama koje smatraju štetnima, pokazujući da je dio Hollywooda i dalje snažno angažiran u "otporu" Trumpovoj administraciji.