Hedviga iz 'Braka na prvu' otkrila je li još uvijek sa Zoranom i otkrila na kojem projektu radi: 'To mi je prioritet'

Bivša kandidatkinja showa 'Brak na prvu' Hedviga Tandara koja je u 'Braku na prvu' pronašla ljubav sa Zoranom Babovićem progovorila je o odnosu sa Zoranom nakon showa. Iako su se mnogi pitali je li ovaj par opstao i nakon što je snimanje završeno jer njihove zajedničke fotografije ne postoje na društvenim mrežama Hedviga je za RTL potvrdila da su još zajedno i da vezu održavaju na daljinu jer je ona u Zagrebu, a Zoran u Novom Sadu.

- Istina. On je sad u Novom Sadu, a ja sam na Murteru. Konačno sam na svom zasluženom godišnjem odmoru. Trebalo mi je nakon showa i posla - ispričala je Hedviga za RTL i otkrila kako na ljetovanju marljivo radi na svojoj knjizi koja bi uskoro trebala biti objavljena.

- Prioritet mi je moja knjiga. Izdat ću je ako Bog da i ako sve bude po planu, nadam se nekad na jesen. Naziv je 'Krhki narcis' i u procesu je uredništva. Knjiga će mi vjerojatno biti i dostavljena ovdje na Murter. To je ono što mi je prioritet. Donijela sam laptop sa sobom i radit ću ovdje. Mislim da ću neko vrijeme biti na otoku. Moram se pozabaviti knjigom, to od 'Braka na prvu' još odgađam. Cilj mi je da knjiga izađe i da se počne govoriti, ne samo o epilepsiji nego i o svim tim kroničnim stanjima. To je bio i razlog što sam se prijavila u show, da podignem svijest o kroničnim stanjima, a naravno da je postojala šansa i da upoznam nekog. Nadam se da će i knjiga tome doprinijeti - ispričala je Hedviga i dodala da je riječ o autobiografiji.

- Naravno, sva imena su promijenjena, a cijela situacija je apsolutno realna. Svi akteri znaju za knjigu i svi su upoznati s njom te su dobili prvi primjerak tako da se ja tome veselim da će izaći jednog dana. Nadam se uskoro. Mislim da mi neće biti ništa ljepše nego vidjeti knjigu na policama s mojim imenom i prezimenom. I onako 'Krhki narcis' na policama. To će biti predivan trenutak u svakom slučaju - istaknula je.

Inače, Hedviga često na društvenim mrežama progovara o svojim privatnim problemima. Nedavno je otkrila da je krenula s novom terapijom, a sada se osvrnula na praštanje i planove za svoje tridesete godine.

- Čitala sam ovu Twainovu rečenicu o oprostu dok mi nije sjela. Miris ljubičica. Nisam neka posebna ljubiteljica. Gaženje po ljudima da dođem do cilja? Nikad pa ni onda. Opraštanje? Svaki mi napad otrgne komad pamćenja, da ne pišem, ne bih se ni sjećala što se dogodilo unazad koju godinu pa mi je teško nekome nešto i zamjeriti. Nedavno me iz polusna trgnulo sjećanje koje sam zapisala u prvoj knjizi i koje sam potisnula dok me običan komad salame nije vratio u točan trenutak kad sam mislila da sam fizički izgubila osobu koju volim. Taj osjećaj panike 'oprao' me kao nikada, ta realizacija da je čak i u meni puno toga što nisam odradila da postanem ona osoba koja težim biti. Svatko od nas ima neke osobine u sebi kojima se ponosi i one na kojima treba raditi. Ja sam primjerice vrlo lepršava i ne razumijem ljude koji teže 'ukopavanju' na jednom mjestu, jednoj radnoj poziciji, koji imaju jedno najdraže jelo koje bi mogli jesti stalno. Jednostavno, ja ne mogu biti sretnija nego kad pustim nekoga da me nauči nešto što ne znam, uvede me u svoj svijet, ma da mi i kaže: 'Daj me poslušaj jednom, možda je konstanta svako toliko i dobra opcija. Pogotovo u tvom stanju.' Voljela bih da nije tako, ali radim na toj svojoj mani s protokom godina, napisala je Hedviga.

- Plan za 30-e je biti tolerantnija prema različitima od sebe. Znam, zvuči oprečno, ali ja takva otvorena moram shvatiti zatvorenije. Niti sam ja u pravu, niti su oni nikako u krivu. Svi moramo učiti jedni od drugih. Svi smo stvoreni da bi upijali divne komadiće od onih koji su došli dalje u radu na sebi, makar nama to u ovoj fazi razvoja bilo neshvatljivo. Ponosimo se svojim napretkom svakim novim danom i čuvajmo one od kojih možemo naučiti i ono 'ulično' znanje, ne samo ono iz knjiga. Jer koliko god navodno mi žene u 'Kumu' bile opasnije od puške, netko nas ipak mora primiti za ruku ako se želimo smiriti nakon noćne more izazvane narescima. Ipak su oni najlogičnija hrana za 'na more, dodala je Hedviga.

Podsjetimo, Tandara je nedavno otkrila da je počela uzimati novu terapiju. "Dobrodošli u novi zabavan mjesec sa mnom. Zajedno ćemo prolaziti kroz moj gubitak kila (iako ne znam odakle ih mogu izgubiti), gubitak učestalosti napada i gubitak negativnih ljudi oko sebe koji ne cijene svaki dan na ovoj Zemlji! Počinjemo s novom terapijom, novom dozom crnog humora i izmišljanja novog horoskopskog znaka jer se očito jedinstveno nosim sa svojim stanjem, ne bolešću, stanjem. Počet ćemo s pjesmom uz ovaj story, poručila je uz fotografiju lijekova.

Zagrepčanka je pred kamerama je na početku sociološkog eksperimenta 'Brak na prvu' otvorila dušu i progovorila o bolesti koja je promijenila njezin život. - Srušila sam se dan nakon svog rođendana i završila na hitnoj na Rebru. Bilo je jako vidljivo da postoji nešto, neka siva tvar koja ne bi trebala postojati na tom mjestu. Jako je blizu centra za govor, samo četiri milimetara je udaljeno pa nitko u Hrvatskoj nije odlučio probati to operirati jer postoji velika šansa da bi bi posljedica mogla biti ta da više ne pričam. To je bio početak kraja - rekla je Hedviga.

