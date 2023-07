Harry Styles nova žrtva bizarnog trenda na koncertima: 'Izgledalo je da ga jako boli'

Pjevač Harry Styles tijekom subotnjeg nastupa u Beču pogođen je nepoznatim predmetom te je tako postao posljednji u nizu glazbenih zvijezda koje su fanovi gađali na nastupima. Na društvenim mrežama objavljena je snimka na kojoj se vidi kako je Harry pogođen u oko tijekom izvedbe megahita "Sign Of The Times". Nakon toga sagnuo se držeći rukama lice.

– I dalje je često dodirivao lice. Izgledalo je kao da ga jako boli. Čini se da se morao sabrati, a onda se vratio nama i nastavio s nastupom – rekla je jedna obožavateljica za Yahoo.

#DTBEATS : Harry Styles gets hit in the eye by an object thrown at him during his concert in Vienna.#HarryStyles pic.twitter.com/x4ONWoyqID