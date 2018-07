Heavy metal institucija donijela šou u Arenu

Nedavno su simbol zajedništva u Zagrebu bili crveno-bijeli kvadratići, jučer su samo na jedan dan to bile prepoznatljive crne majice s natpisom Iron Maiden.

Za najmlađe fanove prvi doživljaj, za starije već dobro znana ekstaza, ta britanska heavy metal institucija donijela je svoj šou, kao dio turneje “The Legacy of the Beast”, u Hrvatsku po šesti puta. Zagrebačka Arena dočekala ih je gotovo rasprodana i, što je najbolje, itekako se isplatilo doći. Baš da bi se vidjelo jedinstvenu simbiozu Iron Maidena i publike.



Na uvodnoj pjesmi “Aces High”, koju je publika iznijela svojom energijom i zborskim pjevanjem, bilo je problema sa zvukom. Oni su otklonjeni i ludnica je mogla početi. Vrlo su dobro bile prihvaćene pjesme iz svih dijelova karijere benda, no posebno hitovi poput “Two Minutes To Midnight”, “The Trooper”, “The Number of the Beast” ili pak naročito “Fear of the Dark”.

Na kojem je zborsko pjevanje bilo praktički savršeno. Te je hitove cijela dvorana rasturila, kako na pozornici, tako i još više fanatici ispred nje. Zanimljivo je vidjeti u kako su dobroj formi ova gospoda u bendu, što se posebno vidi u skakanju i još uvijek vrhunskom Dickinsonovu vokalu, karakterističnom oštrom pogledu publici osnivača, basista i šefa Stevea Harrisa ili pak kretanju sve trojice gitarista.

- Bilo je to dobro Svjetsko prvenstvo za vas - rekao je razdraganim heavy metal hrvatskim fanovima pjevač Bruce Dickinson na opće oduševljenje publike.

- No, nećemo pričati o nogometu, pustit ćemo da glazba govori za sebe - dodao je pjevač. Uz španjolsku, bih., slovensku i još pokoju zastavu bilo je tu i onih trobojnica sa šahovnicom u sredini. S jednom takvom Dickinson je “upucao” poznatu maskotu Eddieja tijekom izvedbe pjesme “The Trooper”. I baš svaki puta kad bi Dickison zagrmio poznatu “scream for me Croatia” čula se ta naširoko poznata Iron Maiden publika.

Do samog kraja koncerta intenzitet koncerta bio je rijetko snažan, čak i za Iron Maiden. Bila je to večer legendarnih hitova i poslastica kasnijih dijelova karijere koje rijetko sviraju. Članovi su benda već zašli u ozbiljne godine pa tako i Dickinson, kao najmlađi od svih, ulazi u šezdesete za samo dva tjedna.

Zbog toga se jasno postavlja pitanje koliko će još dugo moći uveseljavati horde svojih fanova. No, bilo kako bilo, česti dolasci u Hrvatsku, kao i prijateljstvo benda između ostalih sa Slavenom Bilićem, omogućili su ovoj šestorki da stvori posebnu vezu s hrvatskom publikom koja nije toliko lako raskidiva. A ovaj je koncert još jedna vrlo jaka karika u tom lancu.