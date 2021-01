Hana Rodić progovorila o suparnicama: 'Pola sam ih blokirala pa me uhode preko lažnih profila'

Zagrepčanka Hana Rodić koja je osvojila gledatelje i "Gospodina Savršenog" u prvoj sezoni RTL-ovog reality showa, Gorana Jureneca, pratiteljima na Instagramu često odgovara na pitanja o vlastitom životu i iskustvu pred kamerama.

Danas ju je jedan pratitelj upitao javljaju li joj se povremeno bivše suparnice iz "Gospodina Savršenog" s provokacijama, a u svom odgovoru se uspjela i nasmijati.

Foto: Instagram

- Možda bi one to htjele, ali pola njih sam blokirala pa me moraju stalkati (prev. uhoditi) prek' fejk profila, jer neke od njih znaju više o meni nego ja sama - kazala je Rodić koja je poznata i po sudjelovanju u kontroverznom srpskom realityju Zadruga. Tamo se zadržala tek dva tjedna, a dragi joj se nije odlučio pridružiti.

"Baš se veselim da se vidim s dragim. To je bio i moj razlog izlaska. Sad čekam let koji je u četvrtak. Gogi čeka da dođem, falimo si jako, jako. Goran i ja se uskoro selimo u London i baš se veselim tome", rekla je Hana u videu. "Goran u Zadrugu nije ušao jer je dobio posao. Bio mi je velika podrška, jako je ponosan na moj nastup u Zadruzi", dodala je Zagrepčanka kojoj nije žao što je napustila Zadrugu jer je "čekaju neke veće i bolje stvari". Inače, prije ulaska na imanje Hana je gostovala u studiju gdje je rekla kako njezini prijatelji, pa čak ni roditelji nemaju pojma da će ući u show.

"Goran nije ljubomoran, već smo u dva realityja bili zajedno. Uskoro će nam biti druga godišnjica", kazala je tada Hana i rekla da je pratila Zadrugu jer želi biti upoznata s onim što je čeka u kući.