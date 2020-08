Hana Rodić o poslu: Ljudi vole moju blagu drskost, trebam nove 'hejtere'

Bivša kandidatkinja RTL-ovih showova ''Superpar'' i ''Gospodin Savršeni'' Hana Rodić preselila se k dečku Goranu Jurencu u Njemačku, točnije u Berlin. Sretni par tamo provodi vrijeme u karanteni, a čini se da Hani, otkad nije u vezi na daljinu, više nisu zanimljive društvene mreže.

Hana je progovorila o karijeri influencerice i otkrila što misli o komentarima koje dobiva. - Ne poznaje te svatko i ne mora te svatko poznavati. Što sam više u medijima, to sam poniznija. Mislim da sam se promijenila na bolje. Radila sam na sebi. Nitko nije savršen, svi moramo raditi na sebi. Gledam da popravljam svoje mane. Sretnija sam danas, osjećam se bolje i zdravije. Goran mi je promijenio lifestyle, no nije me tjerao na ništa - kazala je Rodić za 24 sata i priznala da je posao influencera psihički težak.

- Psihički je težak, ali fizički lagan. Ako si javna osoba, moraš se pomiriti s tim da će ljudi imati razna mišljenja o tebi. Ljudi vole tu moju blagu drskost. Vole me i mrze. Trebam nove ‘hejtere’ jer su mi ovi stari postali obožavatelji - zaključila je.